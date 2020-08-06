洪譽豪《鎮誌‧人徒》以會動的數位圖像呈現佳里小城大小事。（劉秀芬攝）

洪譽豪《鎮誌‧人徒》以會動的數位圖像呈現佳里小城大小事。（劉秀芬攝）

蔡寧《無人的在場》以蕭壠事件為主題，以及部分居民不在夜晚逗留園區為靈感，用錄像表達事件被後人以「夜間不在場」來默認存在的事實。（劉秀芬攝）

蔡寧《無人的在場》以蕭壠事件為主題，以及部分居民不在夜晚逗留園區為靈感，用錄像表達事件被後人以「夜間不在場」來默認存在的事實。（劉秀芬攝）

會動的佳里立體地圖看過沒？3D化的舊糖廠又有什麼樣的故事？台南蕭壠文化園區駐村台灣藝術家洪譽豪個展《鎮誌‧人徒》及藝術家蔡寧個展《無人的在場》，以最酷炫的3D數位技術呈現佳里小鎮及蕭壠文化園區歷史軌跡，參觀遊客看到熟悉的街道以不同面貌呈現，都很佩服藝術家的創意。

蕭壠國際藝術進駐計畫至今已進入第8個年頭，今年受新冠肺炎疫情影響，國外藝術家無法進駐，園區改邀台灣優秀的新銳藝術家進駐蕭壠，為園區持續帶來豐富多元的當代藝術展演。

1989年出生的青年藝術家洪譽豪，專長新媒材創作，受自身居住環境影響，長年觀察老城舊鎮的市井巷道，捕捉平民生活的縮影；進駐園區期間花了兩個多月到佳里實地踏查、考查「佳里鎮誌」，決定以文字及圖像記錄佳里地區的日記。

洪譽豪《鎮誌‧人徒》以金唐殿為核心，使用3D掃描、空拍周遭的街廓，以數位科技技術留存佳里街景，並運用科技特效，讓影片呈現出空靈破碎感，輔以緩慢略帶悲涼音樂，以會動的數位圖像呈現正在發生中的小城大小事，讓觀者沉澱心靈，重新認識佳里的另一面景象。

另一位藝術家蔡寧，1992年出生，擅長數位媒材，作品《無人的在場》以蕭壠事件，亦即台灣軍與日軍於蕭壠現址作戰傷亡的過去，以及部分居民不在夜晚逗留園區為靈感，用錄像表達事件被後人以「夜間不在場」來默認存在的事實。

《無人的在場》作品以布幕及蕭壠狹長的北廊道來投放影像，記錄夜晚的舊運糖廊道；廊道投影取材竹林、植物等元素象徵蕭壠曾為西拉雅平埔族聚落地，再以3D數位技術讓投影畫面產生扭曲與錯動，讓觀者在觀賞的同時有時空移動的錯覺。

《無人的在場》作品地點一為A5＆A6間廊道，每日僅於下午5點至晚上9點出現投影影像，挑戰當地人夜間不至園區走動的習慣。地點二為A13館文件展，投放記錄夜晚的舊運糖廊道，以錯落不等的開孔牆面象徵被限定的視角。

藝術家期望以蕭壠事件探討其他歷史事件「即使被忌諱、甚至不被人知道，但它依然存在」的事實，進一步傳達人們對歷史的理解仍受既定想法所囿的狀況。

蕭壠國際藝術進駐計畫─藝術家洪譽豪個展《鎮誌‧人徒》及藝術家蔡寧個展《無人的在場》自即日起於蕭壠文化園區A2館及A13館展出，園區免費參觀。

(中時 )