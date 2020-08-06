澎恰恰6日舉辦記者會，宣布破產，並認向地下錢莊借貸，目前還有1億多債務，徒弟許效舜全程陪伴一旁，許效舜表示：「接到澎哥簡訊，真的被驚醒，他說若怎樣，請我照顧他家裡人，我當時跟他說：『如果死都不怕，你有什麼好不敢面對的？』他考慮2、3天決定開記者會。」澎恰恰坦言：「那時是一個衝動，我覺得必須找人說出來，那是我第一次跟舜說。」

許效舜痛心表示：「他那天簡訊說如果你在哪裡找到我，就草草了事就好，家裡老小多照顧，我當時就慌了，但找不到人，連忙跟他家人聯絡。」他記者會談到此事忍不住痛責：「那是不良示範！你這輩子帶來多少歡樂給大家，那是不良示範！羅姊到最後pass都是掙扎，她想活下去，生命是多麼珍貴。」

許效舜感慨，「這幾年演藝圈走了幾個帶來歡樂的前輩，他發簡訊給我就是羅姊走的晚上，我頭皮都發麻！希望所有老闆給澎哥一個機會，他面對很多壓力，請大家多幫忙，讓他可以有能量繼續往下走。」澎恰恰坦言，「一切都是我太過自信，但事情不是我想像的樣子，現在只能努力解決」。

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(中時 )