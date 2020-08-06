南韓36歲女星李智賢(이지현)，2013年因懷孕閃嫁圈外男友，連生2胎後卻在2016年協議離婚，隔年帶著兩個孩子閃嫁醫生男友，沒想到5日再度遭到韓國媒體爆料這段婚姻又沒了，引起網友們的熱烈討論。

2001年李智賢由女團Jewelry身份出道後，以甜美外表、渾圓大眼逐漸吸引目光，但在2006年傳出因健康及合約問題退出女團轉戰綜藝圈主持節目。在事業再次攀升之際，她發現自己懷孕只能與交往短短3個月的男友結婚，之後又生下2寶，卻在2016年8月協議離婚，她還為了孩子的撫養權放棄前夫的贍養費，在當時掀起不小的話題。

不過，長相亮麗的李智賢很快又找到對象，離婚隔年透過經紀公司認愛眼科醫師男友，1個月後便宣布閃嫁，大讚對方「是個正直可依靠的人，也與孩子相處得很好」，沒想到婚姻只維持短短3年再度以離婚收場，令粉絲們大感可惜。

(中時新聞網)