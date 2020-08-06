澎恰恰今天突然召開記者會宣布破產，並表示負債2億4千萬，但已賣掉房產償還一半，對此陪同召開記者會的徒弟兼好友許效舜，則是心疼他痛苦過日子，因此公開喊話：「希望所有老闆給澎哥一個機會，讓澎哥繼續為大家服務」。

許效舜表示不只一次在錄影過程看到澎恰恰失神，還一度懷疑他是生病了，此外更透露目前台灣環境並不適合他想做的電影，才導致目前這種結果，加上澎恰恰總是報喜不報憂，很多事都是自己一肩扛，如今看到他巨大債務追著跑感到相當心疼，因此痛心表示：「我們專門在製造歡樂，你怎麼可以這麼痛苦的過日子？你不說也沒人可以幫你解決」，也希望所有人能再給澎恰恰一個機會。

澎恰恰透露說目前債權人約有10幾位，原本找到20多位願意投資的人，但簽約前臨時毀約，才急需找錢補錢洞，而他也向電視台喊話表示還有生產力，希望有老闆願意投資或找他工作，若電視台認為有損形象，他也願意接受。

(中時新聞網)