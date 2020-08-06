澎恰恰今（6日）突然召開記者會，宣布破產，欠債達2億4千萬。徐乃麟今錄《11點熱吵店》聽聞此消息，一臉錯愕表示，「兩億啊？那怎麼活啊，真的啊」？

他嘆藝人賺錢不易，我常講「人不要到最後孤老窮，這是人生最可悲的，但還好他身邊還有兒子太太，會給他一些溫暖，我覺得向前看啦！欠的債還的了就還，還不了就看看債權人能不能網開一面，給點時間，不然怎麼辦」？乃哥跟澎恰恰私下不熟，最後說「能夠負債兩億也不容易啊，佩服」！

(中時 )