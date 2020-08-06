聞澎恰恰欠債2.4億 徐乃麟「能負債2億不容易」 14:252020/08/06 中時 李映萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 徐乃麟（左）對澎恰洽經濟狀況感到驚訝。（TVBS提供、陳俊吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澎恰恰今（6日）突然召開記者會，宣布破產，欠債達2億4千萬。徐乃麟今錄《11點熱吵店》聽聞此消息，一臉錯愕表示，「兩億啊？那怎麼活啊，真的啊」？ 他嘆藝人賺錢不易，我常講「人不要到最後孤老窮，這是人生最可悲的，但還好他身邊還有兒子太太，會給他一些溫暖，我覺得向前看啦！欠的債還的了就還，還不了就看看債權人能不能網開一面，給點時間，不然怎麼辦」？乃哥跟澎恰恰私下不熟，最後說「能夠負債兩億也不容易啊，佩服」！ (中時 ) #澎恰恰 #負債 #徐乃麟 #欠債 也許您會感興趣 推薦閱讀 澎恰恰認有跟地下錢莊借錢 欠2.4億鉅額主因曝光 13:582020/08/06 娛樂 澎恰恰宣布破產 尚有一億認借高利貸「太太每天罵」 14:112020/08/06 娛樂 澎恰恰負債2億4千萬 突召開記者會宣布「破產」 12:582020/08/06 娛樂 許效舜曝澎恰恰「錄影失神」 不捨嘆：怎能忍著痛苦度日 14:232020/08/06 娛樂 鍾瑶小三現身謝欣穎爽 04:102020/08/06 娛樂新聞 澎恰恰欠債「100元都借不到」 許效舜哽咽曝「阿公阿嬤叫他們別死」 13:362020/08/06 娛樂 矽谷教父漢尼斯：別浪費危機，疫後成為更好的自己 09:002020/08/06 雜誌 抵達台灣軌道運輸第一站 見證「鐵道部園區」百年歷史 09:002020/08/06 雜誌 豪門兄弟翻臉5／從沿街發藥到便秘藥年賣2億顆 中美製藥全台最老 08:102020/08/05 社會 尪破產不影響心情 葉玉卿和愛女鬥艷「滿屏都是胸」 12:442020/08/06 娛樂 娛樂熱門新聞 澎恰恰負債2億4千萬 突召開記者會宣布「破產」 - 娛樂 潘瑋柏被騙了？空姐辣妻慘遭起底 爆「PUA訓練營」4步驟嫁豪門 - 娛樂 澎恰恰欠債「100元都借不到」 許效舜哽咽曝「阿公阿嬤叫他們別死」 - 娛樂 澎恰恰認有跟地下錢莊借錢 欠2.4億鉅額主因曝光 - 娛樂 甘為譚詠麟瞞婚12年他卻早跟小三生子 正宮心死遁入佛門 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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