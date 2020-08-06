伊林旗下樂團noovy，剛結束華語EP《共感時代Y_ours》宣傳，隨即遇上新冠肺炎病毒疫情，台灣及日本近10場演唱會全部延期，除了創作不停歇，noovy近期跨足新領域，主持外景節目《這就是謬理課嗎？》；4人出發前原以為出外景可以吃喝玩樂、輕鬆享受各地景點，殊不知節目頻頻出招，團員上山下海迎接任務與挑戰，前一天捕魚隔日插秧、果園採橙、老街賣蚵嗲通通來，有別於舞台上酷帥的形象，詼諧又逗趣，粉絲紛紛留言打氣，笑說：「noovy以後不怕失業啦！」

noovy由主唱Shawn、鼓手Mark、吉他手JK及貝斯手Jacob組成，4位團員在節目中，深入台灣體驗各地特有文化、迎接各種挑戰，同時將冒險過程創作出新歌〈加多寶〉，4人更親自操刀拍攝MV，MV也將於8日在節目中首播。完成了寫歌及拍MV雙重任務，4位團員默契越來越好，耗盡腦力及體力，正當noovy以為苦盡甘來時，節目最新任務抵達，團員必須依照抽出的地圖路線，4人分開，在沒有手機、交通工具，也沒有錢的狀態下，限時24小時內獨自跨越100公里起跳的耐力行程，抵達台灣最南端與團員會合，為第一季節目劃下結局。

noovy近日跨界主持外景節目。（伊林娛樂提供）

noovy近日跨界主持外景節目。（伊林娛樂提供）

(中時 )