許淑華臉書。（摘自許淑華臉書）

前促轉會副研究員吳佩蓉日前踢爆國民黨立委許淑華的碩士論文也有抄襲疑慮，更有媒體比對論文抄襲系統，發現相似度達32%。對此，許淑華秀出證據，反擊表示，論文發表的時間先後順序，兩篇論文時間根本不一樣，2009年發表的論文如何抄襲2011年發表的論文？難不成我要跟哆啦A夢借時光機去未來抄襲？

吳佩蓉日前在臉書發文表示，她上網搜尋許淑華的碩士學歷，發現2009年許淑華在南投市長任內，取得逢甲大學經營管理研究所在職專班碩士學位，論文題目是〈公部門結合地方文化創意產業發展之研究-以南投市為例〉，並直接進行人工比對。

吳佩蓉比對近10頁後發現，至少有2頁確定涉及抄襲，其他絕大部分的段落看起來，也不像出自許淑華之手筆，但吳也表示，以人工比對的方式，確實較難發現抄自報章雜誌、教科書、專書、（委託）研究報告、未公開的期刊論文或碩博士論文，必須用專門的軟體進行比對，並藉由相關領域的專家學者詳細閱讀的方式，才可能揪出抄襲的全貌。

許淑華今在臉書指出，有人對她的論文提出質疑，身為從政的公眾人物，被檢驗是再正常不過的事，有錯則改但不容許被抹黑或誤解。但是關於論文的部分，歡迎所有人去調閱，有部分段落引用至今仍未發表的文章因此未註明，她已經向指導教授說明，但對於吳佩蓉抹黑抄襲，就是「惡意栽贓」！

許反問，2009年發表的論文如何抄襲2011年發表的論文？難不成我要跟哆啦A夢借時光機去未來抄襲？如果她抄襲黃姓研究員的論文，黃姓研究員在2011年發表的論文時，又何需註明引用許淑華的論文？

許淑華也指出，民進黨南投縣黨部第一時間指出因為她要參選縣長必須用最高規格檢驗。她說，不管公職、民代都應該被檢視，歡迎理性討論與交流，但這件事情上，很明顯是南投縣長提前開打的煙霧彈，完全偏離理性討論之爭，也失去學術檢視論文之專業性。

許淑華強調，交流歸交流、問政歸問政，這幾年投身地方的努力與服務，都歡迎各界提出批評與指教，但不希望因為選舉而進行各種抹黑的烏賊戰。

對此，許淑華今日在臉書發文，抨擊有心人士不要因為要選舉而進行抹黑。

(中時新聞網)