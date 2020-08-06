近來國內對於邊境普篩的呼聲越來越高，但中央流行疫情指揮中心專家會議小組今天做出決議，不會對邊境進行普篩，專家諮詢小組委員李秉穎今出席記者會表示，之所以做出不對邊境普篩的原因在於成本效益不高，策略未必優於現行政策。

李秉穎指出，PCR檢測費用相當昂貴，每做一次大約要花上幾千元，若換算成單日入境的人數成本，每天要花上約四百二十萬，但就算實施入境普篩，也未必對防疫能有明顯提升的幫助，因此決議維持原案，不實施入境普篩。

李秉穎說，入境普篩外界有三種呼聲，一種是用普篩取代入境檢疫，但新冠病毒潛伏期長達14天，若在前期就讓入境者篩檢取得陰性證明後趴趴走，可能會有更多黑數，增添國內感染風險。

他說，國內數據顯示，有近三分之一的感染者在入境採檢時無法測出陽性，因此若僅在檢疫五天後就進行篩檢，對台灣的防疫絕對沒有幫助，這部分我是百分之兩百的反對。

第二種則是入境篩檢與居家檢疫並行制，但李秉穎認為，同樣的因新冠前期可能測不到病毒，因此就算入境就實施普篩，可能也無法抓出最多的確診者，加上已有實施十四天的居家檢疫，因此國內是否有必要每日花費四百二十萬篩檢，需要大家一起來思考。

第三種則是在入境進行居家隔離的最後一天實施普篩，李秉穎肯定這樣的做法，認為的確能抓出無症狀感染者，減少從台灣返國後確診個案的發生，但是美國疾控中心已證實，感染新冠病毒後，超過十天已不具傳染力，因此在做篩檢恐怕也沒有特別必要。

李秉穎說，在國家防疫的大戰略下，防疫經費應花在刀口上，若這些不必要的篩檢費用，拿來用在搶購治療藥物上，相信會是更理想的方式。

(中時 )