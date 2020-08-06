行政院長蘇貞昌今（6）日在行政院會表示，發展物聯網、強化創新創業是「亞洲．矽谷」計畫的2大主軸，政府應與地方政府合作，加強企業與新創的投資與合作機制，共創成長動能，帶頭採購新創產品提升政府效能。未來將從4大面向全方位打造適合新創發展舞台。

蘇貞昌聽取國發會「亞洲．矽谷2.0 創新創業推動成果及精進作法」報告後表示，台灣有完整的技術供應鏈、優秀的科技人才、在智慧財產權與資訊安全也有嚴謹的法制保護，加上有著全球名列前茅的開放資料環境，均為台灣發展新創產業的利基。

蘇貞昌強調，台積電33年前也是家新創事業，當時政府傾全力發展半導體產業，現在台積電市值已是全球前10大。現在台灣有近4千家新創公司，政府正全力協助，希望培育更多像台積電一樣、可引領台灣未來發展的指標型企業。

蘇貞昌指出，企業和新創的合作在國際非常普遍。許多大企業透過投資、併購新創事業引入外部創新，帶動企業及產業轉型升級。而新創各階段都需要資金支持，政府對此已提供100億元天使投資及600億元青創貸款，鼓勵新型態、具發展性的新創掛牌。

蘇貞昌指示國發會與經濟部、科技部、財政部等相關部會，結合地方政府持續打造新創園區、研提誘因，加強企業與新創的投資與合作機制，共創成長動能。他也強調，政府應帶頭採購新創產品，利用創新科技提升政府效能，造福國人。

蘇貞昌舉例指出，擴增實境（AR）技術可運用於防疫、救災救護、遠距教學、遠程醫療等，且也有地方政府採用。台灣有不少像值得鼓勵的創新研發公司，政府應該從資金、生態、人才、法規4大面向，全方位打造適合新創發展的舞台，讓年輕人都能演出精彩。

國發會表示，創新創業是「亞洲．矽谷計畫」的兩大主軸之一，推動4年來已有具體成果，包括創業天使投資計畫投資103家，帶動投資32.8億元、新冠肺炎專案投資也協助143家新創因應變局，投資額24.4億元、就業金卡累計核發872張，年增達2.5倍。

法規方面，包括公司法修正10項措施、監理沙盒實驗通過13案、新創法規調適平台32案，協助新創跨大步發展創新服務。國發會未來4年將與經濟部、科技部等13個機關，投入百億元共同推動創新創業發展，協助培育更多能引領台灣新經濟產業發展的指標型新創。

(時報資訊)