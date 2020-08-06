群電(6412)受惠於Type-C及電競筆電電源出貨暢旺，第2季毛利率達19.3%，營業利益率為8.7%，雙雙創下歷史新高，稅後盈餘為6.88億元，亦為單季歷史次高，每股盈餘為1.78元，累計上半年每股盈餘為2.13元。

大陸在新冠肺炎疫情受控後加速復工，且遠距辦公及線上教學讓NB出貨暢旺，群電業績自第2季展現強勁成長力道，群電第2季合併營收達92.39億元，年增11.2%，創下歷年同期新高，受惠於Type-C及電競筆電電源出貨暢旺，第2季合併毛利率達19.3%，年增3.2個百分點，營業利益率為8.7%，年增2.3個百分點，雙雙創下單季歷史新高，單季營業淨利達8億元，年增51.1%，創下單季歷史次高，歸屬於母公司業主稅後盈餘為6.88億元，年增105.2%，亦是單季歷史次高，每股盈餘為1.78元；累計今年上半年合併營收達159.48億元，年增2.6%，營業毛利與營業淨利為28.04億元和11.56億元，年成長分別為18.2%和39.8%。歸屬於母公司業主稅後盈餘為8.22億元，年成長24%，每股盈餘達2.13元。

就產品別來看，PC佔比51%，雲端智能41%，消費性產品佔比7%。

群電表示，雖然新冠肺炎影響第1季產出，但第2季電競、遠距教學及工作需求強勁，帶動公司營運表現優於預期，在第2季營運勁揚下，上半年營收及獲利均創同期歷史新高。

(時報資訊)