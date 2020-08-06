台塑四寶今日最新公布7月營收，在第二季落底後，7月四寶營收均全數回溫，台塑、南亞、台化以及台塑化分別月增6.4%、4.6%、3.1%以及4.5%。

台塑(1301)7月合併營業額157.16億、月成長6.4%、年衰退10.2%，台塑表示，印度受疫情持續惡化及封城影響，PVC管材加工廠被迫停工，6月進口PVC數量大幅減少超過7成，但農用引水管需求不減，致PVC及PVC管庫存大幅降低，7月客戶積極回補庫存，帶動亞洲地區價格上漲，因此，台塑7月PVC價格比6月上漲10%，另外，7月為PE傳統旺季，市場需求增加，加上大陸石化廠集中歲修，且因美國制裁，伊朗出口大陸到貨延遲，市場供給減少，因此，台塑7月PE價格比6月上漲7%。

南亞(1303)7月合併營業額為217.52億元，月成長4.6%、年減幅11.44%，南亞表示，7月除EG、BPA因停車定檢而影響銷售量減少外，其他各項產品營收均有成長，主要是現階段各國大多採取防疫與經濟並重的政策，有條件地解除封鎖，並推出振興措施，努力挽救經濟頹勢，使得民間消費與製造業產銷活動略有恢復，帶動產品銷售量增加。

台化(1326)7月合併營業額為204.51億元，月成長3.1%、年衰退23.4%，台化表示，ARO-3廠及SM麥寮廠定檢陸續結束，PX、SM對外銷售量及萃餘油回售台塑化增加，合計影響6.5億元；PTA產銷調節，增加銷售2.4億元；ABS下游需求提升，銷售增加0.9億元，此外，世界各國逐步解封後，下游需求提升及客戶回補庫存影響，台灣醋酸增加1.1億元、越南FIC增加0.6億元。

台塑化(6505) 7月合併營業額335.32億，月增加4.5%、年減少41.2%，台塑化表示，7月原油平均煉製量37.7萬桶/日，比6月平均煉製量44.6萬桶/日，減少6.9萬桶/日，故7月煉油產品總銷售量1269.7萬桶，較6月減售150.2萬桶，售價方面，因7月杜拜原油均價比6月上漲2.5美元/桶，且外銷產品價差提高影響，致7月的油品平均售價比6月增加5.9美元/桶，烯烴事業上，7月烯烴廠平均產能利用率97%，比6月平均產能利用率89%高，惟受下游廠定檢，提貨量下降影響，故7月烯烴產品總銷售量58.2萬噸比6月減少0.7萬噸。

(時報資訊)