群電(6412)因電競NB、遊戲機及Type-C產品出貨持續暢旺，第3季營運可望更好！群電總經理曾國華表示，第3季營收可望優於第2季，由於產品組合持續優化，毛利率及獲利可望更好，公司泰國廠已於7月正式啟動，可望全面支援直接輸美產品需求。

群電今天舉行法說會，受惠於遠距辦公及線上教學NB出貨暢旺，群電第2季合併營收達92.39億元，年增11.2%，創下歷年同期新高，受惠於Type-C及電競筆電電源出貨暢旺，單季合併毛利率達19.3%，年增3.2個百分點，營業利益率為8.7%，年增2.3個百分點，雙雙創下單季歷史新高，單季營業淨利達8億元，年增51.1%，創下單季歷史次高，稅後盈餘為6.88億元，年增105.2%，亦是單季歷史次高，單季每股盈餘為1.78元；累計今年上半年合併營收達159.48億元，年增2.6%，營業毛利與營業淨利為28.04億元和11.56億元，年成長分別為18.2%和39.8%，稅後盈餘為8.22億元，年成長24%，每股盈餘達2.13元。

群電7月合併營收為29.98億元，累計前7月合併營收為189.43億元，年成長0.7%。

曾國華表示，雖然PC電源需求因疫情受到壓抑，且筆電系統廠零組件缺貨，影響部分營收動能，但預期高值產品包括：電競筆電、Type-C筆電、遊戲機以及伺服器電源需求不錯下，第3季營收可望優於第2季，在產品組合持續優化下，樂觀看待第3季獲利表現。

新冠肺炎疫情及中美貿易戰火重燃，加速供應鏈移轉，群光電能的泰國廠已於7月開始啟動，可全面支援直接輸美產品需求；至於公司籌備已久的吳江新廠亦計畫於年底前開始投產，若產線全滿，總產能可望增加30%，公司期望透過積極的產能擴張與分散策略，為未來2到3年的市占率發展奠定基礎。

(時報資訊)