因新冠肺炎疫情導致全球銷量腰斬，豐田汽車第一財季營業利益崩跌98%。

日本最大汽車製造商豐田公布第一財季（4～6月）營業利益為139.2億日圓，創下2011年6月季度以來的新低記錄，但優於市場預估的虧損1790億日圓。

第一財季營收為4.6兆日圓，年減40.4%。淨利年減74.3%，為1588.4億日圓。

第一財季豐田全球銷量大減50%，為116萬輛，尤其以豐田最大市場北美區的銷量暴跌62%，表現最疲弱。

豐田悲慘的業績表現，凸顯全球汽車產業因這場公衛危機所面臨的挑戰，受新冠肺炎疫情影響，今年許多工廠被迫關閉，經銷商店門可羅雀，生產與銷售皆備受打擊。

豐田維持全年度（截至2021年3月31日）營業利益預測不變，為5000億日圓，較前一年度減少79.2%，並創下9年新低。全年營收估將下挫19.6%，為24兆日圓；全年淨利估將減少64%，為7300億日圓。

此外，豐田預估第二財季全球汽車銷量年減15%，第三財季年減5%，第四季年增5%。豐田發言人表示，銷售復甦的速度超出原先預期。由於疫情對全球車市的影響仍具不確定性，全年展望仍有調整的可能性。

豐田並調升全年汽車銷售預測，預估全年全球汽車銷售量為910萬輛，較前一年度的1046萬輛下滑13%，但優於先前預估的減少15%至890萬輛，不過仍創下9年新低。其中，北美區全年銷量預估減少14%。

(時報資訊)