生華科(6492)宣布新藥CK2抑制劑Silmitasertib (CX-4945)在抗新冠肺炎的臨床進展有重大突破。全美國最大的醫療體系之一Banner Health日前主動聯繫，表達運用新藥Silmitasertib在新冠肺炎患者治療上之合作意願，雙方已於6日完成簽訂合作備忘錄。

生華科表示，若對新冠患者具正向療效，生華科將和美國FDA討論爭取緊急使用授權EUA，並進一步討論樞紐性試驗計畫加速藥物上市，期生華科新藥能為遏止全球爆發的第二波新冠疫情做出貢獻。

Banner Health設立於亞利桑那州的鳳凰城，是全美最大的醫療體系之一，橫跨美國6大州，有3個醫學中心和28家醫院，共有超過5萬名醫護專業人士和員工。因疫情爆發後，Banner Health體系陸續收治大量新冠肺炎患者，加護病房ICU超過8成都是新冠重症患者，對新穎潛力藥物可治療新冠肺炎，並減緩醫護資源負荷，Banner Health相當積極爭取合作。

生華科指出，Banner Health除將盡速向美國FDA申請擴大取得人體臨床試驗(Expanded Access IND)，為個別單一患者進行治療；同時也將提出由研究者發起主導的IIT臨床試驗(Investigator-Initiated Trial, IIT)，以快速取得較具規模的人體臨床數據。

生華科總經理宋台生強調，Banner Health向美國FDA申請擴大取得臨床試驗(Expanded Access IND)，是病患在面臨生命威脅且無其他現行治療方案選擇下，緊急使用安全性無虞，已經在臨床階段之研究藥物進行治療，美國FDA在收到申請後隨時可核准進入人體臨床，這是台灣第一家生技公司的新藥最早用於治療新冠肺炎患者，對公司意義重大。（新聞來源：工商即時 彭暄貽）

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