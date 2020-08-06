美中近期對抗加劇，繼貿易戰、封殺華為後，雙方角力拉升到關閉使館外交戰，甚至抖音海外版TikTok也成為祭品。港媒解讀大陸外長王毅的談話，認為美方挑起所謂中美新冷戰，無非是要遏制中國大陸崛起，講白了就是「老大」擔心被「老二」取代，出手打壓來穩住世界霸主地位。

大陸外長王毅上月下旬與德國外長馬斯（Heiko Maas）舉行視訊會談時表示，中美關係目前面臨的困難，完全是美方一手造成，目的就是企圖徹底打斷中國發展進程，為此可以不擇手段，甚至毫無底線。

香港經濟日報報導，王毅的講話可解讀為，川普政府挑起所謂中美新冷戰，無非就是要遏制大陸的崛起。大陸無論是官方還是民間，傾向於美方擔心自己的霸主地位被動搖，而對大陸全面圍堵。就如同70年代打壓崛起的日本一樣。

說穿了就是「老大」擔心被「老二」超越取代，於是出手打壓「老二」，即所謂「修昔底德陷阱」。

國務院發展研究中心宏觀部研究員魏加寧稍早分析中美關係時認為，中美博弈，表層是貿易之爭，中層是「老大」之爭，深層是體制之爭。

去年中美貿易戰開打，影響到進出口貿易，表層的兩國之間利益之爭可用談判、簽訂協議來解決。因為美國的競爭力在下降，但又要維持他的霸權地位，所以一定是誰露頭就打誰。

所謂「老大之爭」，就是指大陸的崛起是否會挑戰美國的霸權地位？如果陸方在貿易之爭層面上應對不利，就會過早地把「老大之爭」提到美國的議事日程上來。美國就會設法來抑制大陸的發展，這對陸方會非常不利。

而中美之間的深層博弈，歸根結底是體制之爭，是體制效率之爭。體制中最重要的是決策機制、決策效率，看誰的決策錯誤少。

魏加寧表示，身為決策者，首要任務不是追求最優，而是應當防止最惡事態的發生。從大陸國家利益的角度來講，當前最要防止中美脫鉤。中美一旦脫鉤，早晚都會打起來；一旦打起來，大陸「和平紅利」就會消失。

過去40年，大陸經濟實現高速增長，不僅得益於「人口紅利」、「改革紅利」，更重要的是得益於「和平紅利」，已經40年沒有打仗 。這才是大陸最大的國家利益所在，也是老百姓的最大利益所在。

(中時新聞網)