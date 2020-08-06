比利時、日本工程師案 接觸者目前均無人陽性 14:382020/08/06 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 比利時、日本工程師案，接觸者目前均無人陽性。（圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期有兩名工程師都疑似是在台灣感染新冠肺炎，分別為比利時籍與日本籍，中央流行疫情指揮中心今天表示，比利時工程師的接觸者目前共採檢461人，其中有410人陰性，51人檢驗中，血清抗體235人完成檢驗，均陰性，其餘226人檢驗中。 至於日本工程師，則有85名接觸者者，其中77人需要採檢，77人中有71人陰性，6人檢驗中。抗體檢驗65人陰性，12人檢驗中。 (中時 ) #陰性 #檢驗中 #接觸者 #比利時 #工程師 也許您會感興趣 推薦閱讀 自台離境返日港 再現2確診者 04:102020/08/06 生活新聞 金六結新兵採檢陰性 虛驚一場 04:102020/08/06 生活新聞 與市長罷免案相同 中選會：高雄市長補選發燒者可投票 10:372020/08/06 政治 熟女遭「聯合國軍醫」騙百萬 取款女車手也是被害人 13:052020/08/06 社會 不採機場入境普篩 蘇揆：維持目前防疫措施 11:142020/08/06 生活 大咖來台 依外交泡泡團進團出 04:102020/08/06 國際大事 港增85例確診 市場爆發疫情 04:102020/08/06 話題觀察 徐永明退黨難止血 北市議員跑光光 04:102020/08/06 政治要聞 入境者居家檢疫最有效 指揮中心：目前無普篩必要 14:092020/08/06 生活 入境普篩做不得 李秉穎：每天多花420萬 還恐增染疫黑數 14:272020/08/06 生活 生活熱門新聞 打死不願入境普篩 陳時中終於說原因 - 生活 颱風醞釀！周日變天 氣象專家：防劇烈天氣 - 生活 搶3色中衛口罩！Yahoo奇摩購物今天開賣 各家懶人包出爐 - 生活 香港增確診案例竟是台女 在台期間均在北部活動 - 生活 羅霈穎超有錢卻住套房？網揭驚人好處 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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