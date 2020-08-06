近期有兩名工程師都疑似是在台灣感染新冠肺炎，分別為比利時籍與日本籍，中央流行疫情指揮中心今天表示，比利時工程師的接觸者目前共採檢461人，其中有410人陰性，51人檢驗中，血清抗體235人完成檢驗，均陰性，其餘226人檢驗中。

至於日本工程師，則有85名接觸者者，其中77人需要採檢，77人中有71人陰性，6人檢驗中。抗體檢驗65人陰性，12人檢驗中。

(中時 )