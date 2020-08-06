效力日職火腿隊的王柏融由於在一軍打擊狀況不好，因此降下二軍調整，表現卻與一軍有如天壤之別，他在二軍打擊狀況火燙到不行，今日對戰養樂多二軍擔任第一棒，首打席保送、次打席敲安，這是他在二軍連續第6戰敲出安打，隨後他就退場休息，二軍打擊率高達7成86相當恐怖，

王柏融本季在二軍場場有表現，首戰不僅有全壘打演出，自7月30日起出賽6場都有安打，而且沒被三振過。今日擔任第一棒，面對養樂多二軍先發投手坂本光士郎，首打席選到保送上壘，並靠隊友樋口龍之介的3分炮回本壘得分；次打席王柏融則敲出穿越一二壘間的安打，雖然才第2局，不過教練團在王柏融上壘後換上代跑，總計此戰1打數1安打，打擊率是恐怖的7成86。

王柏融一、二軍表現差很大，在一軍17場出賽31打數，僅敲出3支安打，另外有多達11次三振，打擊率僅有0.097；不過他在二軍大爆發，6戰14打數敲出11支安打，不僅打擊率7成86，在一軍令人詬病的吞K比例太高也不復見，一次三振都沒有，長打率1.142、OPS1.943都相當可怕。

王柏融在二軍的表現相當搶眼，目前火腿隊在洋聯以18勝20敗位居倒數第2，王柏融降二軍已滿10天，雖然先前一軍打擊不振，不過王柏融在二軍確實打出信心，能否藉此獲得迅速回一軍的機會，就看教練團如何安排。

(中時 )