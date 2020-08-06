澎恰恰破產聲明記者會

澎恰恰今(6日)突襲開記者會宣布因長期拍片虧損借錢，不堪負荷，即日起宣布破產，好友許效舜也在一旁陪同，澎恰恰嘆氣表示，目前是不得不面對的情況，現在他人格信用全破產，外面的傳言都是真的，但也強調他會積極面對，不會逃跑。

澎恰恰記者會部分全文如下：

許效舜：接到澎簡訊被驚醒，他說若怎樣，請我照顧他家裡人，我當時跟他說，如果死都不怕你有什麼好不敢面對的，他考慮2、3天決定開記者會，Nono岳父今出殯，我們下去。

劇團團長：現在出來只想支持他，他這幾年奉獻很多心力，他就是很好的朋友，希望他力量繼續往下，希望給澎哥機會。

澎：這是一個不得不面對的情況，我宣布我已經破產，人格破產，信用破產，外面傳言都是真的，外資進不來，撐不下去，親友也被拖下水，債權人還錢是天經地義，我不會跑，還有生產力，會跟大家面對面協商，主要是因為時間再拖下去，會有很多人不高興。我目前還有三節目在手上，還有很多作品要啟動。沒有要躲避，請大家給我時間。破產目前我的能力完全無法負擔。我不會閃會跟大家一一面對面協商。

許：我有一陣子也覺得他不對勁，很多事情都自己扛，他的個性從年輕到現在都是這樣。

澎：我怕影響電視臺觀感，跟大家說明，電視臺有任何意見我都尊重，包含跟劇團合作不會停止，盡快解決。

許：我每次看到他很累。

（問：是否有債權壓力？）

彭：沒有壓力，但日期逼近，十幾位債權人，這個困境已有兩年，這幾年接觸20幾個投資人，但是在8月28日投資方傳說香港反送中，所以不投資，中間沒有逼債，只是我沒辦法找時間還錢。

家人沒有表示，還掉一半，家產已全數賠進，太太一開始很生氣，但接下來還是要面對，房子去做還債，但不夠。我剛說尊重電視臺意見，這是我個人想說明，電視台高層不知道，破產跟錄影是兩件事。下周開始，希望逐步協商。

灣聲樂團團長：其實這幾年跟澎合作，我個人覺得他很認真、熱情，所有資源都願意分享，如果他不受負擔下，創造力十足，我個人相當期待，他真的是不可多得的國寶。

許：這幾年演藝圈走了幾個帶來歡樂的前輩。他發簡訊給我就是羅姊走的晚上，我頭皮都發麻，很多阿公阿媽都說你們兩個不要死，希望所有老闆給澎哥一個機會，他面對很多壓力，讓他可以有能量繼續，內需搞不好就回來了。

澎：我有時候太過自信，但事情不是我想像的樣子，對於很多細節問題，可以再聊聊。現在連借100元都很困難。

彭：一開始是四部電影的虧損，事實上曾被警告，資金沒有到位不能做，四部下來虧損悽慘。

許：他自己也很愛演，他太理想化，永遠解決他自己，他是我師父，從來沒有要我幫忙借錢，說起來我很對不起他，我基隆山上有地方十幾年都沒修理，我回頭跟澎哥說，他說我出50萬，他在所有數字都出不來，他說我答應神明我會做，唉，不知該如何形容他的那種浪漫，對下一個贊助充滿期待，有次錄影說有，結果隔天遇到他說等了6、7小時也沒有。

澎：那是很大的公司，很大的總裁，是朋友主動找我去，我說需要一億資金，他說給我三億，我聽了很心動，去年12月15日，整棟樓都給我用，那天我去等了7鐘頭，都沒有簽，又坐了3鐘頭又沒簽，後來人都沒出來，只傳簡訊說要去基隆找大哥借錢，我到現在還是不知道，為何餅要畫這麼大？

（問：首次輕生？）

彭：當時沒有那個想法，這幾天一直在思考這問題，我第一次把心事告訴許效舜。

許：他那天說如果你哪裡找到我，就草草了事就好，家裡老小多照顧，我當時就慌了，找他兒子說要在找找，但找不到人。

澎：那是一個衝動，我覺得必須說出，

許：那是不良示範！你這輩子帶給多少歡樂給大家，那是不良示範！我說你在哪裡，我們見個面，羅姊到最後是掙扎的，她想活下去，生命多麼珍貴。

澎：高利貸利息無法計，我也迷迷糊糊，甚至記帳本也不見。

許：但這是社會事，一切都是你自己心甘情願的。

澎：對，沒人逼迫你借錢。

澎：高利貸本來總金額5、6千萬，沒有黑衣人，沒有危及生命安全。是自己笨！天真！浪漫！我覺得一諾千金應該要存在，事實上並沒有，不是講好了，很多朋友都罵我，可否請你不要碰到錢，過去自以為厲害，我以為可以解決一切，原來離開表演場所，我一無是處。不再使用支票，跳票是真的，憂鬱症對我來說已經不是病症，我不知有沒有，我在台上可以丟掉所以東西。

許；澎哥兩眼無神，眼看遠方，我覺得那不是他，加上前陣子，2、3月前運動弄傷髖骨。

（問：會投入拍片？）

許：先不用！

澎：如果還要拍，一切照電影程序走，不管資金，負責拍片就好，導演夢曾經有過就好，人生以後不再有支票兩字，還債方式有待協商，跳票金額加起來有2千萬，我不敢向演藝人員開口借錢。許效舜也沒，藝人跟藝人借錢會有禁忌，有輩分分別，資深跟資淺借錢，這個動作不適合。當然後悔跟地下錢莊借錢，但當時萬不得已，因為取得很容易。也沒能力再跟地下錢莊借了。

（問：製作單位回應？）

彭：我會被動，破產跟做節目是兩回事，電視台怎麼想，要看今天之後的決定。平常我就沒在管錢，本來就沒在看戶頭，本來就不需要戶頭的，抵押房產價值不清楚，坦白說我不過問這個事，

澎嫂罵是每天罵，沒到離婚地步，但我比較抱歉，她最後就說，你自己想怎樣就怎樣吧，她也無奈了，但夫妻之間沒有什麼半夜對話那些，借錢名字都是我自己。我老婆會去賣房子是因為要去解決這些問題，房子如果是我的應該早就不見了，我會拿出來拍電影，房產登記不曉得是誰的名字。

（問：害到家人？）

彭：這不只是對不起，我認為一個男人不應該厚顏，道歉的話已經說過，今天所有事情都是我造成，你們都是非常無辜，老爸做事自己擔，你們都要好好的。老婆沒有收入，只是家庭主婦，我每周有五小時的工作量，接下來要思考萬一沒節目要如何還債。

（即時新聞）澎恰恰破產聲明記者會（陳俊吉）

(中時新聞網)