中國驗船中心（簡稱CR）6日宣布獲得財團法人全國認證基金會（TAF）的ISO/IEC 17065產品驗證機構認證，使CR成為國內通過國際標準認證，具備離岸風場專案驗證資格之本土驗證機構，將使離岸風場投資單位，可以更安心的委託本土單位進行驗證工作。

ISO/IEC 17065國際標準係由國際標準化組織(ISO)與國際電工委員會（IEC）所發表的產品驗證機構標準，目前國際間離岸風電驗證單位皆具備ISO/IEC 17065認證資格，CR自2012年起投入離岸風電產業，配合政府逐步建置綠能產品標準之檢測驗證能量，在早期即派員遠赴歐洲進行技術訓練，回國後深刻的認知到歐洲與台灣環境有異，著手針對台灣獨有的颱風地震議題進行驗證技術研究，目的以國際標準做自我要求，建置符合台灣在地環境需求的驗證技術。

為打入台灣離岸風電產業供應鏈，讓台灣實現實質的能源自主，CR自2019年底起比照國際驗證單位進行ISO/IEC 17065離岸風場專案驗證申請TAF之認證，終在今年度7月捎來好消息正式通過TAF審核並獲頒證書，驗船中心謝謂君董事長表示：「CR在1年內以高效率的水準取得TAF的認證證書，是綜整了過去長達8年的扎實累積而得到的成果。

藉由內部驗證技術與系統通過ISO/IEC 17065國際標準，使CR與國際驗證單位可以零隔閡的進行合作，提高離岸風場開發安全性，守護台灣海洋環境資源，在2025年後還有10GW的裝置容量待開發，CR將成為開發商在離岸風場驗證需求上的在地首選單位，也提供給國內風電產業鏈最本土化的合作選擇。」

CR在離岸風電產業上採多元化服務，除了傳統的船舶檢驗服務外，亦可以提供業者技術盡職調查（TDD）以及海事保證鑑定（MWS）服務，可分別為業者風場投資開發案進行技術上的風險分析，或是海上現場施工的監督，鎖定金融業者、產險業者、開發商、施工廠商各單位，打造全方位的離岸風電驗證服務。

近年台灣離岸風電發展快速，海上開發安全成為下一個考驗離岸風電產業的重點要素，經濟部標準檢驗局在2019年9月23日公布「離岸風力發電案場專案驗證審查示範輔導作業要點」，實施第一階段離岸風場專案驗證管理，並預定於今(2020)年底前導入第二階段管理規劃，包含製造及運輸安裝階段將要求須經第三方專案驗證，新冠肺炎的疫情，也讓離岸風電開發商更加注重本土支援能量，CR於此時通過國際標準的認證，將提供開發商最合適的在地化合作選項。

(工商 )