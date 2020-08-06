三星電子於5日晚間於韓國舉辦 Galaxy Unpacked 線上發表會直播，除了展示Galaxy Note20系列、Galaxy Tab S7 與S7+平板、智慧手錶Galaxy Watch3，以及無線耳機Galaxy Buds Live之外，還有新一代、改名再出發的摺疊手機Galaxy Z Fold2。對Galaxy Z Fold2感興趣的你快來瞧瞧新一代的升級與改進。

先前被命名為Galaxy Fold的三星首款可摺疊手機，也在發表會中被正式歸入Galaxy Z產品系列，新一代產品稱之為Galaxy Z Fold2。三星指出，在相繼推出兩款摺疊裝置、並聆聽使用者對升級與新功能的意見後，三星根據消費者需求打造的Galaxy Z Fold2，帶來一系列的創新與升級。

Galaxy Z Fold2結合智慧型手機的便攜與靈活性，以及平板大尺寸螢幕的特性，能在行動裝置上實現超乎以往的生產力。Galaxy Z Fold2搭載兩個邊對邊、近乎無邊框的「O極限全螢幕」。封面螢幕達6.2吋，主螢幕則達7.6吋，雙螢幕都比前一代Galaxy Fold更為霸氣。Galaxy Z Fold2共推出黑（Mystic Black）與銅（Mystic Bronze）兩款新色。

並且為了滿足使用者對與眾不同、頂級設計的渴望，三星繼Galaxy Z Flip發表之後，再次與紐約標誌性時尚品牌 Thom Browne展開跨界合作，推出Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition限量聯名款。藉由Galaxy Z Fold2的登場，三星將持續深耕摺疊裝置領域。

針對這一回所發表的5款Galaxy 新品，三星僅指出Galaxy Note20系列與Galaxy Tab S7系列，預計將於2020年8月21日起於特定市場開賣。Galaxy Z Fold2在台是否會上市，又將以哪個價格來挑戰市場，等候三星方面進一步確認。順帶一提，日前發表的Galaxy Z Flip 5G確定8／7在台開賣，全新中性色調「頑美金」與「頑美灰」，單機建議售價NT$49,888，比4G版NT$48880微幅漲價。

(科技)