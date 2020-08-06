新竹一名人妻，無意間看到張姓丈夫與女同事間極度鹹濕、超限制級的對話，包括「要騷嗎？不騷你如何硬？不騷你怎麼會用力幹我」、「沒套子了阿！要讓我懷孕嗎？」、「老公～愛你！想我，七周年快樂！」，逼問下丈夫坦承婚後3年就出軌，跟小三交往長達7年。正宮崩潰提告，小三辯稱純聊天紓解上班壓力，有曖昧沒交往。但新竹地院法官認為，二人間毫不掩飾露骨情慾相互討論性行為，絕非一般單純同事情誼間的聊天對話，判小三需賠正宮40萬元。可上訴。

根據判決書，新竹人妻2011年結婚，與丈夫育有2名小孩。今年初無意間發現丈夫與女同事的LINE對話，內容極度鹹濕，簡直如遭雷擊。女同事LINE丈夫包括：「那你喜歡我怎麼穿？挑性的穿嗎？勾引的穿嗎？要騷嗎？不騷你如何硬？不騷你怎麼會用力幹我」、「看了就好想打炮，不覺得早上特別濕嗎？特別火熱嗎？早上有特別爽嗎？」、「沒套子了阿！要讓我懷孕嗎？我不要」、「如果哪天說了！那我也不是不愛你，只是不想當第三者了。」、「因為我們都在打炮」、「老公～愛你！想我，七周年快樂！」等。

經過質問，人妻才知丈夫婚後3年就搞上女同事，不倫關係超過7年，這個打擊猶如青天霹靂，讓人妻承受極大創傷及壓力，終日以淚洗面，影響日常生活，甚至免疫系統失調前往醫院就診，還得服用具有嚴重副作用之藥物。

不過小三不認偷吃人夫，辯稱沒有抓姦在床，LINE對話紀錄不能證明什麼，只是單純聊天紓解上班壓力，跟人夫只有曖昧並無交往。

不過新竹地院法官審理認為，雖然沒有抓姦在床，但二人間毫不掩飾露骨情慾相互討論性行為，絕非一般單純同事情誼間的聊天對話，判小三需賠正宮40萬元。

(中時新聞網)