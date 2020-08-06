根據韓國媒體報導指出，現年25歲的前韓國女排國家隊成員高玉敏7月31日在家中自殺身亡。經警方調查，高玉敏係因長期遭受球迷網絡上各種攻擊，造成嚴重抑鬱症，最終選擇結束生命；然而高郁敏的母親堅稱女兒是因為受到球隊霸凌，最終才會選擇走向輕生之路。

高玉敏18歲就加入現代建設隊征戰韓國女排聯賽，從最初的主攻手到後來的自由球員，整體而言有著不錯的表現，憑藉在聯賽中的出色表現，高玉敏多次入選國家隊，一度被視為韓國女排的未來之星。不過，上賽季開始，高玉敏的表現開始下滑，尤其是在自由球員的位置上經常發生低級失誤，導致失去了先發位置。

高玉敏後來決定進行整容手術，企圖透過這種方式來增強自己的自信心，沒想到此舉遭到一些網友的攻擊與謾罵，高玉敏原本希望網友停止對她的人身攻擊，但卻引發網友更加惡毒的咒罵。

根據韓國媒體統計，在過去1年時間，網路上共有超過1.5萬條留言痛罵高玉敏。長期生活在網絡暴力陰影中的高玉敏，精神壓力極大，經常得靠著服用安眠藥才能入睡，最終不得不退出球隊。

高玉敏在今年3月離開球隊，7月31日，前隊友在無法聯絡到高玉敏情況下前去她的家中探視，驚覺高玉敏已自殺身亡。韓國媒體在高玉敏去世後惋惜評論「過去這段時間她一直被惡意攻擊，最後做了最極端的選擇！」

然而高玉敏的母親卻認為女兒的死因不是網友的惡意謾罵，而是球團的霸凌與冷暴力。高玉敏母親表示，2017年球隊新教頭來了之後女兒開始必須服用安眠藥才能睡得著，球隊年輕球員曾發生自殘舉動，女兒伸出援手，隨即引來老球員的霸凌，球團默不吭聲，將女兒視為透明人，就連女兒在球場上受傷後球團不聞不問，甚至女兒提出轉隊要求時也遭到拒絕，因此女兒的主要死因絕對不是網友的攻擊，球隊必須負起最大責任。

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(中時 )