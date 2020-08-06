金錢豹顏姓女服務生寫信給陳的胞姊致歉，長達5張信紙。（圖／翻攝臉書雅妃烘焙坊）

2017年11月間台中金錢豹顏姓女服務生，涉嫌吸毒、酒駕，撞死騎機車的陳姓烘焙師，顏女入監服刑至今！陳的胞姊去年底寫信給顏女，希望她珍惜生命、不要再走回頭路，做個典範讓兒子看。陳胞姊6日在臉書貼出顏女寫下的首封信件，信中除提到自己近況外，也向陳家人致歉「對不起你們」！武漢疫情那麼嚴重，希望你們一切平安。

台中金錢豹顏姓女服務生，在2017年11月間涉嫌吸毒、酒駕，撞死騎機車的陳姓烘焙師，顏女2018年遭法院判刑9年6月、賠償1068萬元確定，顏女放棄上訴，入獄服刑迄今。

陳姓烘焙師的胞姊今天在臉書貼上，顏姓女子寄來的首封信件！信件共達5頁，信中顏女除交代自己在監近況外，也向陳的家人致歉！顏女信中說，去年底收到陳胞姊信件後，「我哭了，哭到沒人敢安慰我」，當下情緒十分複雜；但她認為是一個好的開始，既然陳胞姊都願意提筆寫進給她了，她又有什麼好哭的，全都是她的錯！

顏女在信中說，這本來就是該懲罰的結果，再怎麼痛也不會比陳家人失去陳的痛。她說因監獄處遇的規定，她要到8月1日升到3級後，才能寫信給朋友；第一封信就是寫給陳的胞姐；一開始入監時，被用異樣的眼光看待，叫成「金錢豹」時，心裡很難受。

顏女信中指出，監獄有開烘焙班僅有24個名額，她努力準備，或許可幫死者完成些許夢想，考試都獲得90分以上或100分，甚至取得丙級證照，但最後仍未獲得資格；她只想服完刑後，出獄與陳的胞姊一起當志工，希望陳的胞姊與家人都平安。

陳的胞姊在臉書貼文，回台中幾個小時前收到這封信，姊姊我瞄了眼地址和字跡，大概就猜到是誰寫的信。正好拿給爸媽看，爸爸是有些感慨，媽媽不表示意見，只問沒事寫信去給她幹什麼？妳想改變什麼？不要做什麼網站了，粉絲頁也關了算了⋯

陳的胞姊貼文指出，「姊姊我沒有什麼堅強的理由說服老人家，他們總說這些行為沒意義，別把自己想得太偉大⋯⋯。當然，我也沒在理他們，想做什麼我就做什麼，沒有要徵詢誰的意見。寫信不外乎為了溝通，跟我爸媽無法溝通時我也會寫信，好用得不得了，姊姊我擅長文字，大概也是本人唯一長處。」

「一年多來知道她不能對三等親以外的書信來往，雖然想再寫些什麼，但又沒什麼想說的，終於等到了這封，總算有個契機可以提筆。 門開了，光就進來了。」

(中時 )