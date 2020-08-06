中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（6）日公布，國內新增1例境外移入COVID-19（新冠肺炎）病例，為60多歲男性（案477），長期於南非工作（前次自台灣出境時間為2016年11月)，與7月27日公布之案460、案461一同自南非返國，7月25日入境。

莊人祥表示，案477與案460及461於7月24日一同自南非搭車前往機場，7月25日抵台，案477入境時無症狀，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，期間因案460、461確診，案477由居家檢疫對象改列為居家隔離對象。案477於8月3日出現腹瀉、肌肉痠痛及全身倦怠等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診，目前住院隔離治療。

莊人祥指出，案477入境後即前往防疫旅館居家檢疫，未與國內親友接觸，故無匡列接觸者；至於案460、461共匡列接觸者31人，包括5名未入境親友、16名未入境同班機機組員、9名同班機前後二排旅客及1名同行接觸者，截至目前共2人出現疑似症狀，其中1人檢驗陰性（同班機接觸者）、1人檢驗陽性（即案477）。

指揮中心統計，國內截至目前累計82,737例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含81,625例排除），其中477例確診，分別為385例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例待釐清。

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