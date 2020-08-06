第二季疫情暫告舒緩，五月中旬以來房市也逐步復甦，人氣、買氣，雙雙回籠，重量級房地產代銷公司創意家行銷團隊，最近也喜訊頻傳，旗下代銷建案七月整體銷售狀況，總成交戶數是六月的1.86倍，總成交金額更是2.1倍。

創意家品牌公關陸宜6日表示，台灣在其他國家新冠肺炎案例再次暴增，為防堵發生第二波疫情危機，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中5日發佈「8大場所」強制戴口罩，身為頻繁接觸、面對面服務民眾的創意家行銷，強調今年初領先各代銷業者啟動防疫措施，至今從未間斷，接待中心定期噴灑酒精消毒，銷售人員除了戴口罩，還要配戴體溫卡，同時邀請客戶配合政府填寫「訪客登記健康聲明」，打造安心賞屋環境。

種種防疫措施，搭配央行降息進入超低利率時代，加上今年疫情發生以來持續看好的房市數據表現，消費者知道買房真的不用再等了。

陸宜表示，創意家旗下代銷建案七月整體銷售狀況，總成交戶數是六月的1.86倍，總成交金額更是2.1倍。

創意家表示，本周末剛好是父親節，創意家各案場父愛滿滿，不少爸爸幫孩子「付清」，有的是爺爺出手打造新家「一層二父」，也有兒子離巢首購減輕「父擔」。

陸宜表示，以台北市民權西路豪宅「僑聯大千」來說，有一位70多歲老先生，從美國退休回台後，一直想從中山區30多年的老房子搬出換屋，遍尋一年多竟然在該區都找不到適合物件！原來老先生的兒孫還在美國，但希望他們訪台時能住久一點，誓言打造「同鄰不同居」的新家，不料想找到兩間都是滿意的坪數這麼難，所幸，皇天不負「父」心人，就在中山區的「僑聯大千」，一層僅有二戶，分別是96坪和78坪，室內空間寬敞適中，而且是新成屋，縮短入住時間，很快地就決定在父親節當周簽約，買下專屬他們的「一層二父」豪宅新家！

另外新北市「幸福路上」，有位新莊起家的黃先生，65歲後就卸下五金廠老闆頭銜，開始退休生活，卻也動起要唯一、但28歲的寶貝女兒獨立的念頭，不過捨不得女兒離太遠，所以發現自宅附近的新成屋「幸福路上」後，賞屋第三次，就霸氣帶著260萬元現金，幫女兒付清頭期款，不過最後因為擔心有稅費疑慮，所以委請客戶改匯款支付，把現金又再抱回去了。

創意家表示，為了感謝所有爸爸們的付出，創意家特別和網美打卡植物潮店【有肉Succulent & Gift】異業合作，讓圓滾滾、不用太細心照護的多肉植物，送給忙碌的老爸做為療癒小物，還有招財開運的好寓意。

業者表示，該公司提供客戶，於父親節活動期間2020年8月1日(Sat.)~8月9日(Sun.) ，前往創意家行銷旗下任一建案，完成賞屋流程，即可獲得超療癒「多肉植物兌換券」乙張，數量有限送完為止。

(工商 )