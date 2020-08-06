女童軍教高嘉瑜(右)唱童軍歌曲「星夜呢喃」。(擷取自高嘉瑜臉書)

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜，有著另一個封號，就是「港湖胖虎」，因她一開口唱歌就相當驚人，不是破嗓就是走音的歌喉，也成為她的一大特色。稍早高嘉瑜在臉書PO出女童軍教她唱童軍歌曲「星夜呢喃」的影片，高並自嘲「女童軍日行一善教唱嘉瑜」。網友則紛紛開玩笑回應「女童軍是做錯了什麼」、「國防重器發動中」。

高嘉瑜在臉書PO出女童軍教她唱「星夜呢喃」的影片，影片中可看出，女童軍們教唱一句，高嘉瑜則在旁仔細聆聽，並跟著唱一句。高嘉瑜並在臉書寫道，「女童軍日行一善，教唱嘉瑜」。

高嘉瑜的驚人歌聲讓許多網友印象深刻，並紛紛開玩笑回應「女童軍是做錯了什麼」、「這幾個女童軍犯的錯一定不小」、「唱歌恍如黎巴嫩或是胖虎爆炸一樣」、「這樣小朋友會有陰影嗎？」、「國防重器發動中」、「這是什麼新的懲罰嗎？」但也有許多網友大讚高嘉瑜「終於找到適合的歌路了」、「好聽又溫柔」、「女胖虎~加油」、「高委員應該重金禮聘她們為辦公室助理，這樣跑攤被要求唱歌，就有助理可以代打了」。

高嘉瑜對自己的歌聲相當有自信！日前對於國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁幕僚稱李唱歌比較好聽一事，她激動表示，唱歌好不好聽不是重點，重點是有沒有特色。她更提及，各種想要模仿她唱歌的版本達50、60個版本，大家都覺得這是不可及的一個音樂領域，就是唱歌上難以達到的一個成就。

(中時新聞網)