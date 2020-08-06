楊姓女子酒後騎機車遭警方攔檢，當場吹酒測器50次沒結果，楊女同意抽血檢驗，最後仍被員警判定拒測，開罰18萬元並扣車。高雄地院認為，員警不送楊女抽血，不得判定為拒測，判員警敗訴，楊女免罰。

楊女2019年8月酒後騎乘機車，行經高雄市三民區德山街時，因闖紅燈、大幅度無意識轉彎偏移遭警方攔檢。警方發現楊女渾身酒氣，拿出酒測器對楊女施測。期間員警多次示範正確吹氣法，但楊女不斷用舌頭頂住吹嘴，或故意吹氣斷氣、咬掉吹嘴，導致酒測50次未果。

楊女不配合引發員警不耐，數度對楊女警告「抽血驗出來的酒測值會比吹氣還高」、「拒測第一罰18萬，移置保管車輛，吊銷駕照3年內不得考照，強制參加違規道安講習」。員警也多次問楊女「小姐，還是妳要同意到醫院抽血？」。

楊女數度回應「我真的吹得很辛苦」、「我沒有用舌頭抵住」、「你讓我抽血好了」，但最後仍被帶回派出所，遭判定為拒測，依《道路交通管理處罰條例》直接開罰18萬元。

事後楊女認為自己蒙冤，她多次表達願意配合去醫院配合抽血檢測，並沒有拒測，怒提行政訴訟。

高雄地院檢視員警密錄器檔案，發現楊女確實5度要求員警帶她去醫院，員警卻置之不理，不能就此判定楊女「拒絕接受酒精濃度測試之檢定」，最後判楊女勝訴，18萬元罰單撤銷。

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(中時 )