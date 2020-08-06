台南六甲公所走廊變藝廊， 首展古厝老廟畫展。（台南六甲公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區公所為活化閒置空間，提升整體服務品質及藝文素養，特於公所2樓廊道成立「松鶴藝文走廊」，辦理藝文創作展覽，讓民眾及公所同仁在洽公及辦公之餘，能接收到藝文的薰陶，舒緩工作壓力，同時讓藝術創作者多一個展覽的空間。

本次首展為六甲區內著名廟宇及老屋創作作品展，畫作為六甲區公所行政課同仁發揮自身手畫才藝，一筆一劃細膩刻畫出廟宇風華及老屋幽情，搭配由區長陳啓榮靈感創作接地氣的詩詞，作品畫風清新詩詞細膩，二合一融合互襯的創作，更顯加成效果。

區長陳啓榮為活化民政、提升服務，盤點六甲區公所空間，整合資源，讓閒置空間活化運用，創造出一個適合書法、攝影、油畫、藝文創作等多元性的展示區。

「松鶴藝文走廊」乃是採六甲區在地產物落羽松、火鶴為命名「松羽美景落凡間，藝術珍品六甲展，鶴鶴有名秘景點，文化瑰寶千里傳。」由區長陳啓榮題詩，尤俊德老師書寫，同時更代表公部門追求最高服務品質的精神指標。

松鶴藝文走廊畫展古厝老廟展期自即日起至109年10月06日止。

開展時間配合公所上班時間，上午09：00-16：00，例假日及中午12：00-13：00休息。藝文廊道也歡迎各界藝文創作者預約展覽，借展方式採前3個月前預約。

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