疫情嚴峻影響下，各行各業遭受嚴重衝擊，就業市場同樣不例外！台中市政府勞工局8月起跑「振興就業 週週徵才」，邀集逾100家企業，釋出逾5000個就業機會，並邀請王品餐飲集團、豆府餐飲集團、矽品精密、長青資訊、高鼎精密及微程市資訊等企業參加，讓台中市民天天有就業機會，期盼有轉職、就業需求的人，都能順利找到工作。

台中市政府勞工局長吳威志表示，8月開始即將啟動的「振興就業 週週徵才」，共六大總工會相挺互助。受到疫情影響，公司大量解僱、員工遭受資遣的情形攀升，因此勞工局必須加緊照顧市民與勞工。另外，六大事業單位，不僅持續提供人力，蓬勃發展，對於勞工更加強照顧，對此，台中市政府表揚這些事業的貢獻。

台中市就業市場在上半年表現亮眼，自3月起，首辦的「視訊徵才活動列車」，坐在家裡就可以參與就業活動，已經開發逾4萬2000個職缺，協助逾2萬7000人成功就業。近來，實體與視訊雙軌並行的徵才方式，媒合率更是高達七成。

吳威志說，近來，台中市領取失業給付的人數高達2萬8000人，創歷史新高，雖然7月22日公布的失業率微幅調升，但帶給勞工平穩生活，這一段期間仍讓失業的人有依可循。面對及時危機，台中市政府積極開發就業市場的職缺，用創新的方式吸引年輕人就業，讓台中市民更加幸福。

(中時 )