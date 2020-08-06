教育部長潘文忠（中）表示，仍會協助境外生（含陸生）返台就學。（林志成攝）

教育部昨天原本宣布要讓所有境外在學學生入境，但因為陸委會突然介入，導致最後陸生被排除，引發軒然大波。教育部長潘文忠今天表示，維護境外生（含陸生）就學權益的立場不變，對於尚未返台的境外生，教育部會依序協助他們回到台灣完成學業。

因為陸委會介入，陸生返台生變，許多陸生擔心，是不是這學期都不能回台灣就學了？不過潘文忠今天表示，仍會逐步讓境外生返台就學，只要各校有足夠的檢疫場所，會一批一批的讓境外生入境。

為何會出現政策急轉彎的狀態？潘文忠說，有關境外生返台就學，教育部秉持防疫優先，在確保國人健康及國家安全的前提下，透過跨部會逐步做政策的確認，並建立標準作業程序。

潘文忠說，境外生返台的程序及安置，到目前為止，不管是檢疫情形或各大學的配合狀況，都井然有序，已做到最好的防疫，現在境外生入境的人數也在快速增加中。

教育部之前已讓境外應屆畢業生入境，之後將逐步開放在學學生、新生入境，目前照標準作業程序進行中，但對於陸生部分，陸委會基於目前疫情及兩岸情勢主張要再審酌，教育部尊重陸委會的提醒及建議，因此決定這次開放不包含陸生。

教育部日前宣布開放全球已在學的境外學位生返台，未料又大轉彎宣布獨排陸生，部長潘文忠（中）6日出席第5屆技職教育貢獻獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪時表示，這次決議是「兩岸事務主管機關認為要審慎，我們尊重這樣的建議」。（張鎧乙攝）

(中時 )