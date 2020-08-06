在競爭激烈的演藝圈中，女星們憑著亮麗的外表與驚人的實力，在圈內站穩地位，也因為擁有大批粉絲愛戴，令她們成為廣告寵兒。日前，日本電視台公開了上半年的「廣告播放量排行榜」名單前三名，吸引網友們的注意。

因一張照片被網友瘋傳的21歲女星橋本環奈，擁有渾圓大眼及甜出水的笑容電暈一票粉絲，還因此被封為「千年一遇美少女」，在演藝圈迅速竄紅不僅戱約不斷，廣告商也紛紛找上代言，讓她因此登上第三名。

在 Instagram 查看這則貼文 橋本環奈&井手上漠マネージャー（@kannahashimoto.mg）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 30 日 下午 7:11 張貼

第二名則是由45歲知名女星米倉涼子奪下，以日劇《黑皮革手帳》、《Doctor-X～外科醫·大門未知子～》等片再度爆紅的她，不久前雖離開舊東家自立門戶，但絲毫不影響她的高人氣繼續接演《Doctor-X》的番外篇，近日還傳出她將與前東家的精明男經紀人合作，令粉絲們十分期待接下來的表現。

在 Instagram 查看這則貼文 maki☆（@maaaki_ryoko0801）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 5 日 上午 5:41 張貼

而奪下「曝光量冠軍」的不是別人，正是愛情事業兩得意的深田恭子，37歲的她身材保養得宜，雖屢傳與交往兩年的地產大亨男友步入婚姻，但今年推出性感寫真年曆後人氣再度暴漲，使她從去年的13名火速竄升。

在 Instagram 查看這則貼文 深田恭子（@kyokofukada_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 31 日 上午 2:31 張貼

(中時新聞網)