最近5、6月份統一發票中獎號碼，正式出爐，龍巖開出的其中一張發票，中了「雲端發票專屬獎」百萬獎金，購買客戶在民國104年9月，向龍巖買了一份生前契約，大概20幾萬元，結果其中每月分期的發票，竟幸運中獎100萬元，令客戶大呼幸運！

今日（8月6日）國稅局承辦業務主管，特地到龍巖總部祝賀，並張貼該張發票的中獎海報，中大獎的林先生賢伉儷，也親自從台中搭車北上領取這張中獎發票，開心地合影留念。 龍巖表示，自開業以來每筆交易均如實開立發票，並配合政府推動統一發票電子化方案， 自2011年起全面推行電子發票，並讓客戶可在龍巖官網上查詢個人發票資訊，不僅大幅降低紙本使用與人工寄送的碳足跡，且多年來持續推動各項e化作業，提倡減少紙張用量以節能減碳、落實企業社會責任。

前幾天，5、6月份發票中獎號碼出爐，龍巖所開出的其中1張發票，中了「雲端發票專屬獎」百萬獎金(只限額15組)，龍巖進行內部驗證後，立即通知中獎客戶，該位家住台中的林先生接獲電話後，不敢相信地直呼超幸運！和家人開心雀躍不已！

今日(8/6)國稅局承辦業務主管，特地到龍巖總部祝賀，並張貼該張發票的中獎海報，林先生賢伉儷也親自從台中搭車北上，領取這張中獎發票，開心地合影留念。

林先生回想五年前因為同社團的朋友，跟他分享了龍巖優質的生命禮儀服務以及預先規劃的好處，因此決定採用分期付款的方式購買龍巖的【圓融生前契約】，沒想到每月只要1000多元輕鬆繳納的分期付費，讓他可以放心身後事的處理之外，發票竟然還中了百萬元大獎，真的是太開心了。

這位中獎客戶，對於自己當年的決定覺得非常值得，更感謝龍巖的貼心通知以及公司治理和財務透明的表現。

龍巖表示，身為率先提撥生前契約信託之守法業者，更是全台信託資金佔額最大的模範生，目前政府公告台灣合法生前契約業者共計34家。

截至109年第2季生前契約信託總額為153.4億元。龍巖公司截至109年6月30日信託餘額已達113.46億元，約占全台提撥信託總額七成以上。

龍巖非常重視消費者權益，信託資金的相關資訊，皆公開透明地公告在官網上，讓客戶可個別查詢所持有之生前契約信託專戶提撥情形。龍巖不僅提供消費者安心的保障、便利的服務，更有不同方案的生前契約和布局全台的服務據點，以及多元的塔墓商品，提供民眾更貼近的全方位生命服務最佳選擇。

(工商 )