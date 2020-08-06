境外資金匯回買保單，恐有提前領回的漏洞，金管會與壽險公司急防堵。即境外資金匯回享有租稅優惠後，必須滿七年才能全部領回，但若匯回者擔任要保人、家人擔任被保險人，要保人不到七年即身故，繼承的要保人即可透過保單貸款、契約撤銷、減額等，將錢提前提回，金管會已發文規定這些行為還是要回信託專戶「鎖著」。

政府鼓勵國人在境外資金匯回台灣投資、理財，提供第一年稅率8％、第二年10％的大赦稅率，同時匯回資金有25％可以購買金融商品進行理財，而用在投保的保費則可以有匯回資金的3％，但因為這些錢已享有優惠稅率，所以規定錢都要匯入信託專戶控管，匯回滿五年時可以提領1/3，第六年再可領1/3，到第七年滿才能全數自由領回。

但壽險業者發現，若匯回資金者是保單的要保人，也就是繳交保費、訂定保單契約的人，但保單的被保險人可能是子女或妻子，若要保人在七年內身故，依規定是可更換要保人，一般是繼承人，然後保單繼續有效，但若要保人此時進行保單借款、解約、減額等，就可提早拿回資金，恐與法規精神違背。

因此金管會同意壽險公會的建議，即七年內若匯回資金的要保人身故，可以更換要保人，但七年內保單不得進行保單借款、不得作為質借或擔保的標的，且若辦理保單解約、減少保額等，現金要回匯信託帳戶，依舊鎖到期滿。

也就是說，除非資金匯回者既是要保人也是被保險人，且在七年內不幸身故或全殘，或有其他保險事件，其保險金給付才不用鎖進信託帳戶。

同時，匯回資金完稅後的3％可以買保單，也有限九款保單，即一、傳統型分期給付的即期年金；二是利變型分期給付即期年金；三是無生存保險金且符合一定保障比例的傳統型壽險，但不包括萬能及利變壽險；四是健康險（不包括生存保險金）；五是傷害險（不包括生存保險金）；六是長照險；七是實物給付保險；八是健康管理保險；九是小額終老保險。

(工商 )