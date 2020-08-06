華為估大陸年內建成80萬個5G基地台 15:212020/08/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華為預計，2020年底大陸將完成建設80萬個5G基站，5G用戶數將超過2億。華為無線網絡產品線總裁楊超斌6日表示，截至7月份，華為在全球有92個5G商用網路合約；6月份，中國營運商已建成40萬個5G基地台。 大陸工信部信息通信發展司司長聞庫曾表示，大陸平均每周新開通基地台數量超過1.5萬個，截至6月底，已有197款5G終端獲得入網許可，真正連接到網的5G終端6,600萬部。 (工商 ) #全球 #華為 #萬個 #大陸 #基地台 也許您會感興趣 推薦閱讀 為陸發展組織被拒 工廠老董遭訴 04:102020/08/06 社會新聞 瑞典歌手悔為華為代言 華為：已解除合約 12:202020/08/06 兩岸 台人任大陸社區職案敗訴 陸委會：支持內政部上訴 21:342020/08/06 兩岸 邁推遊戲機台 邊玩邊了解政策 04:102020/08/06 地方新聞 川普為封殺華為威脅強森：不惜斬斷美英合作關係 22:292020/08/06 國際 遭日媒點名買這家晶片商 台積電回應了 11:072020/08/06 財經 倫理學大師林火旺 為華梵大學新生舉辦「品德思辨營」 15:052020/08/06 寶島 老美這波猛追殺大陸 港媒爆川普最驚恐內幕 14:362020/08/06 財經 客戶訂單暫緩 研華本季展望保守 04:102020/08/06 證券．權證 日謀求「對敵基地攻擊能力」 韓：應堅持專守防衛 16:562020/08/06 國際 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 華為包下聯發科高階晶片 其它陸手機廠只能跳腳 - 財經 中國廠賣不賣？可成董座洪水樹陷入兩難 - 財經 建外送車隊、開5坪小店 欣葉再走60年的反脆弱盤算 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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