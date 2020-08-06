華為預計，2020年底大陸將完成建設80萬個5G基站，5G用戶數將超過2億。華為無線網絡產品線總裁楊超斌6日表示，截至7月份，華為在全球有92個5G商用網路合約；6月份，中國營運商已建成40萬個5G基地台。

大陸工信部信息通信發展司司長聞庫曾表示，大陸平均每周新開通基地台數量超過1.5萬個，截至6月底，已有197款5G終端獲得入網許可，真正連接到網的5G終端6,600萬部。

(工商 )