交通部觀光局7月1日至10月31日推出安心國旅補助，自由行與團體客皆能享到優惠，根據統計，49億元經費在第1個已經用掉3成，約300萬人次受惠，外界關心經費能否撐過未來3個月，觀光局強調，活動會如期辦到10月底。

觀光局副局長周廷彰指出，49億元安心國旅補助已用掉3成，其中團客佔5％、自由行佔95％，7、8月為旅遊旺季，9月各級學校開學之後，旅遊人次會漸漸下降，以長輩為主的團客比例會上升。

周廷彰說，國旅補助會如期辦到10月底，若經費提前用完，可以從紓困1.0、2.0的結餘款補上；至於紓困還有多少餘款，內部仍在盤點。

而受到疫情影響，國際旅客無法來台灣，國人也無法出境，觀光發展基金沒有收入，恐在明年見底。觀光局長張錫聰表示，這事關整體財務規劃，跟政府整體財政相關，現在不是只有觀光業受影響，未來政府資源會有整體考量，由行政院全盤就各部門需求來撥付，現在還沒到那時候，未有具體方案。

(中時 )