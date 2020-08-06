身障裁縫師簡崑楠是嘉義縣大林鎮的模範父親，今6日大林鎮長簡志偉特別前往簡崑楠家中，表揚這位堅毅的父親。（大林鎮公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

身障裁縫師簡崑楠是嘉義縣大林鎮的模範父親，今6日大林鎮長簡志偉特別前往簡崑楠家中，表揚這位堅毅的父親。（大林鎮公所提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大林鎮模範父親簡崑楠雖然雙腳殘疾，靠著精湛的裁縫手藝養活全家大小，樂觀開朗的個性總讓人感覺溫暖，就連一對女子也承習父親的正向精神，從逆境中翻轉人生，讓簡崑楠今年代表大林鎮至嘉義縣政府接受表揚，一家也被內政部提名為全國模範家庭楷模，喜上加喜。

簡崑楠出生在過溪里純樸鄉下，出生8個月時不幸染上小兒麻痺造成雙腳殘疾，母親更在他2歲時不幸過世，缺乏母愛和不良於行的處境並沒有打倒他，簡崑楠相當堅強，當年靠著手搖三輪車上下學，順利完成小學學業。

國小畢業後，為不造成家人負擔，簡崑楠毅然決定放棄學業，前往彰化博愛中心學習技能，並與技能中心學員王麗華結婚生子，婚後夫妻返鄉開裁縫店，雖然店鋪位置非鬧區，但憑著精湛手藝和公道價格，養出好口碑，讓許多人慕名而來。

王麗華透露，當年返鄉開店時，丈夫特地辦了一場同學會，讓親朋友好知道他開店了，在大家呷好逗相報下，連外縣市的人都來找先生做衣服，尤其簡崑楠製作西服手藝更是人人稱讚，隱藏在村落的小店生意愈來愈好。

不良於行，還為減輕家人負擔放棄學業，讓簡崑楠對子女的教育格外重視，其樂觀開朗的個性深深影響一對兒女，街坊鄰居在簡家兒女年幼時，就常看到夫妻倆帶著孩子參與各種活動、團體旅遊，尤其孩子們幫爸爸媽媽推輪椅的畫面令人印象深刻，即使已踏入社會，簡崑楠的孩子也謹守父訓，希望自己能成為父母的驕傲。

今6日大林鎮長簡志偉特別前往簡崑楠家中，表揚這位堅毅的模範父親，表示儘管上天給他不完整的雙腳，但簡崑楠不怨天尤人、服輸、不放棄，讓他在逆境中翻轉人生，這樣的精神令人感動，更是孩子們心目中最好的父親形象。

(中時 )