2020年一場新冠肺炎，直接或間接影響許多人逐夢清單的實現進度，計劃留學的延後出國，想斜槓進修改線上學習、存錢買房速度變慢，暫緩出國壯遊改成國內報復性出遊。開發金(2883)旗下凱基銀「優利信貸」提供首月0.01%優利資金週轉方案，搭配可隨時借還的「速還金」，網路申辦3分鐘即可完成，提供民眾正向理財彈性選擇。

根據凱基銀內部資料分析，8成以上有資金需求的客戶，貸款資訊來自網路搜尋，其中又以貸款比價型平台如Money101、AlphaLoan、貸鼠先生及iCard.Ai等最多，且觀察貸款比價平台的用戶使用習慣發現，「貸款利率」為信貸消費者選擇往來銀行的首要比較項目。凱基銀「優利信貸」專案不怕客戶貨比三家，即日起提供首月0.01% 優利資金週轉方案，第二個月起年利率只要1.98%起。

凱基銀行即日起與Money101、貸鼠先生、iCard.Ai及AlphaLoan等四大知名貸款比價平台合作推廣「速還金」，不僅申辦免手續費，有動用額度才計息，新戶首月每借1萬元，每月利息不到50元。8月31日前申辦，首月不限金額動用1次還可享超商購物金200元，有資金需求的民眾可把握機會。

凱基銀行表示，「速還金」就像備用小帳戶，帳戶裡可以申請一筆額度，有動用額度才計息。當需要時，可以分次提領，有領用才算利息。可以自行決定甚麼時候還款、還多少錢，還清後小帳戶回復靜止，一直到下次領取前不收利息。「速還金」和一般信貸不同，推出後，長期在社群、論壇網站被高度討論，對於支應短期臨時的需求最是方便划算。另外也被經常使用信用卡循環的網友大力推薦，若與信用卡循環利息相比，同樣使用10萬元、利率以14.99%計算，信用卡第一個月最低應繳金額為10,000元、速還金只要繳2,432元，第二個月信用卡最低應繳5,609元、速還金只要繳2,210元，每月繳款金額比使用信用卡循環利息少60-70%，對現金流管理大有助益。

此外，凱基銀行不斷運用數位科技，讓有工作及收入的民眾，都能以便利管道取得資金。例如2017年即與台灣大車隊攜手打造「計程車司機速還金」，已成功協助近2,000名計程車司機於金融體系建立信用資料，高達96%司機大哥拿到人生中的第一筆銀行貸款，今年更獲頒FCA(Future commerce Awards)創新商務獎之「最佳商業模式創新金獎」、「最佳產品創新金獎」及「評審團大獎」等三大獎項，突顯專家學者對凱基銀行速還金具體實踐普惠金融之肯定。

(時報資訊)