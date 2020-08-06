（即時新聞）澎恰恰破產聲明記者會（陳俊吉）

澎恰恰今（6日）開記者會宣布破產，認了自己欠下2.4億的債務，他面色凝重表示：「已經人格破產、信用破產」，澎恰恰強調，自己還有生產力、手上握有3個節目，希望各界給他時間解決，至於債務問題，澎恰恰表示，其實是一開始4部電影的虧損，中間難免調度，結果債務滾雪球般，最後累積到2.4億。

64歲澎恰恰出道36年，演藝事業橫跨影歌視，主持成績亮眼的他，曾風光拿下5座金鐘獎，澎恰恰近年積極參與電影與音樂劇演出，但他卻嘆：「做一部就賠一部」，最慘紀錄就是電影《球愛天空》，因為片商沒賺錢大虧5000萬元。

當時兼任導演與編劇的澎恰恰，看到票房慘淡，近300萬元的酬勞也因不好意思而沒領，儘管票房不佳，但還是澆不息澎恰恰對音樂劇、電影的熱愛，而澎恰恰今也提到，債務起初是4部電影的虧損，債務最後如滾雪球，最終滾成2.4億黑洞。

(中時新聞網)