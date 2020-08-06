晶華國際酒店股份有限公司(2707)季報出爐，第二季營收10.11億元、年減34.30%，稅後淨利1.375億元，年減76.85%，衰退原因主要是受新冠肺炎疫情衝擊。晶華今（6)日董事會決議109年度第2季盈餘暫不分配，惟晶華將發放2019年第3及第4季現金股利，每股將發放現金股利3.9206元。

同樣是因為受疫情衝擊，晶華今年1至6月合併營運年減26.32%，合併稅後淨利2.61億元、年減65.28%，EPS1.85元，較去年同期5.83元、年減68.27%)。

展望後市，面對後疫情時代的來臨，晶華國際酒店集團持續提供安心無虞的住宿、餐飲與購物環境。八月份將延續強打「盛夏遊輪式度假體驗」住房專案，七月份已經接待過上千組的旅客，近日更加碼升級專案內容，除仿效遊輪的岸上行程、推出「晶華食藝銀行，東京美食之旅」，標榜全程由酒店內的日籍同事負責接待，引領房客體驗奉茶、節慶浴衣、獺季清酒與和牛等東京美食、藝術、文化的精髓之外，近日更推出「大師登船系列」，請到國際小提琴演奏家林昭亮、米其林主廚李皞、華語樂壇歌后萬芳與艾怡良「登船」，與旅客分享才華洋溢的演出。入住價格每人每晚2,990元起、兩人即可成行，加上振興三倍券以及安心旅遊券的發放與使用，今年的暑假可說是住宿都會區、國際觀光飯店的最佳時機。

同時，晶華酒店也開始積極推廣中秋月餅禮盒的預購活動，鎖定各大企業的送禮市場，今年適逢晶華酒店30週年，主廚團隊推出五款限定版月餅禮盒，包括由晶華軒港點主廚吳滿權親自研發、包入燕窩與奶黃的正宗潮州月餅《潮月》，以日式桃山餅皮搭配寶島盛產名物的《賞月》，師承香港麗晶酒店的道地奶黃酥《花月》、以高端雅致木盒裝盛的傳統廣式月餅《醉月》及屢屢獲得媒體評比冠軍、結合創新與經典的《鳳梨澄沙奶黃》，9月25日前訂購並付款者可享85折優惠回饋。

(工商 )