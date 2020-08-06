國民黨主席江啟臣（左二）與高雄市長補選候選人李眉蓁（右二）6日到永安宮上香祈福。（林瑞益攝）

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁提到親情不能切割，遭民眾黨候選人吳益政批評是權貴，指貪腐是結構性的問題。國民黨主席江啟臣6日說，他向媽祖祈求，貪腐不能回來高雄，高雄的未來絕對要以清廉為基礎。

國民黨主席江啟臣6日下午到永安區為黨籍高雄市長補選候選人李眉蓁加油打氣，眾人到永安宮上香祈福。江啟臣說，親情本來就不能切割，也不需要切割；陳其邁副院長應該告訴大家，民進黨是不是結構性的貪腐。畢竟，陳其邁也剛從副院長卸任。

江啟臣表示，且近來爆發的事件有些也在陳其邁副院長任內，陳其邁清不清楚，了不了解，要給社會一個交代，這些案子還在查察當中。民眾擔心的是，貪腐會不會回來高雄，他向媽祖祈求，貪腐不能回來高雄，高雄的未來絕對要以清廉為基礎。

江啟臣指出，陳其邁副院長必須告訴大家：「你所謂的自我要求的高標準是什麼？」是選輸了去當中央的高官，然後經過罷免再回來選，這樣算是高標準嗎？這些都是民眾會去檢視的地方。

江啟臣,陳其邁,李眉蓁,永安宮,貪腐,權貴,結構性問題,高雄市長補選

(中時 )