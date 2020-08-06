50多歲台灣女子日前赴港，一採陰性後落跑，被攔截後二採檢出陽性，感染源成謎。台大醫院小兒部主任黃立民表示，女子大部分的時間都在台灣，在台染疫的機率大一點，且落跑的時間點是關鍵，若是一採後2、3天才落跑，在港感染的機率就更小。

該名女子6月20日至7月27日都在台灣生活，7月27日入境香港後進行採檢，一採陰性。檢疫期間，女子落跑，被攔截後二度採檢，被檢出新冠肺炎陽性。香港政府目前暫時將其列為當地本土個案。因無法確認感染地點，我方將對在台接觸者進行追查。

黃立民表示，依照女子確診的時間點推估，在台灣感染的機率大一點，因為女子大部分的時間都是在台灣。新冠病毒的潛伏期最短2到3天，最長約12天左右。

假設女子在香港染疫，潛伏期就有點短，但目前不知道女子是在哪一天溜出去。黃立民表示，若女子在27日第一次採檢後就落跑，在港感染還有可能，但若是檢疫了2、3天再落跑，那潛伏期就真的太短，就不太可能是香港感染。

黃立民表示，指揮中心應針對女子的接觸者進行核酸檢測及血清檢測，兩種檢測一起對比才能得到比較清楚的資訊。若其中有人陽性，在台感染的機率就更大，但所有人檢測都是陰性，至少這些人不是女子感染的原因，但也無法說明女子究竟是在哪裡感染，必須靠病毒基因序列分析，才能知道病毒從哪裡來。

(中時 )