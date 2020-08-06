中央流行疫情指揮中心今天不但正式否決外界聲聲呼喚的入境普篩建議，還強調台灣沒有必要耗費大量成本來做沒有效益的篩檢，疾病管制署組長楊靖慧更在記者會中指出，在全世界看來，台灣一個沒有社區感染的地區，現在要去學控制不好的國家進行篩檢，根本沒有特殊意義。

楊靖慧以菲律賓普篩的經驗為例，他說我國自7月26日起啟動菲國入境普篩，但發現篩檢幾百人後，無症狀者只有2人，而且都是確診者的接觸者，且又有初檢陰性之後又變陽性的個案，顯示入境篩檢對我們防疫沒有任何好處。

至於14天後的篩檢，楊靖慧認為問題在於個案可能已在旅館或家中，要動用所有縣市衛生局和地方力量送去醫院採檢，出來後已超過10天，但現在所有文獻所說這樣的狀況已沒有傳染性，但卻要耗費送病人穿上全套隔離衣，除了檢驗本身的成本，還有醫護人力的耗費，但最後得到的結果卻沒有增加任何效果，無法預防社區感染。

楊靖慧指出，先前針對印尼、越南移工在檢疫期滿後進行採檢，目前採檢200多人也都是陰性，目前評估是入境篩檢和居家檢疫期滿的篩檢都沒有增加很大效益，但卻會耗費很大成本，政策不合適，更何況現行14天居家檢疫讓台灣沒有社區感染，就全世界看起來，現在要去學控制不好的國家篩檢，沒有特殊意義。

(中時 )