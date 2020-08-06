台虎推出微旅行，在機上上演王姓旅客向賴姓女友求婚的驚喜彩蛋。（台虎提供）

台灣虎航與KKday合作首度推出的微旅行—「空中米其林饗宴-大腕燒肉快閃店」開賣後，不到20分鐘即完售，在市場上引起了熱烈迴響及高討論度。幸運搶購成功的虎迷們於今日上午搭乘班號IT8240於10：20從桃園國際機場起飛前往日本九州上空繞行一圈於下午2：00返回，進行為時約3.5小時的空中之旅。

值得一提的是，機上甚至還上演一幕驚喜彩蛋，一名王姓旅客主動向機組員提出要求，打算向交往3年的賴姓女友求婚，由機長先行廣播預告後，王姓旅客便感性向女友進行告白，隨之拿出準備好的求婚戒單膝跪下求婚，賴姓女友也感動落淚說出：「我願意」，獲得全機旅客此起彼落的祝福及恭禧道賀。

一大早，便有許多旅客提前到報到櫃台重溫出國前的期待與興奮，待飛機於跑道上加速正式起飛後，更是勾起虎迷們的興奮，待飛機拉平且達巡航高度後，頻頻在機內拍攝紀念照或是欣賞窗外遼闊的風光。旅客黃小姐表示，「以往每年出國都至少3-4次，而且覺得搭飛機是一件很平常的事，但是受到疫情的影響，各國紛紛關閉國境，出國變得好像很困難，但是藉著這次機會，能夠再次回歸感受搭機的樂趣」。

另一名旅客陳先生也表示，「今天一路從台灣北部到日本九州的高空中，從窗外看見宛如積木的高樓大廈、田野山林、碧藍海水等，再搭配機長的廣播介紹沿途風光，每一個角度都是讓人心曠神怡的畫面！期待再次搭乘台灣虎航出遊」。

除了空中美景相伴及意外的驚喜彩蛋，機內也提供蟬聯米其林星級大腕燒肉所研發的燉牛舌套餐，再搭配法國夏洛白鑚香檳，嚐一口銷魂牛舌、飲一口沁涼香檳，兩者交織成的極致美味，也讓旅客個個吃得大呼過癮。大腕燒肉店內的九成牛肉皆為來自日本的A5級和牛，其中招牌肉品皆為來自日本宮崎及大分的和牛，與此次的九州之旅正好呼應！本次在機內提供的燉牛舌套餐，是大腕燒肉精心研發的料理，也是連續幾波在預購時就被秒殺的品項，厚實彈牙的軟潤口感，再加上甘口的日式風味，極度受到消費者的好評。

而當旅客正沉浸在美景美食中，台灣虎航董事長陳漢銘也感性的向今日搭機的虎迷們致上感謝，「『台虎空中米其林饗宴』上架不久後即被搶購一空，再次感謝各位虎迷們的支持，此外，從本週開始，連續每週六台灣虎航都會舉辦『航空體驗營』，共計八場的活動也是幾乎全數售罄。不過也請大家繼續鎖定台灣虎航，我們將陸續推出不同的體驗活動。再次感謝各位虎迷的熱情支持，也請所有虎迷們注意自身健康安全並且勤洗手，讓我們一起期待全球疫情獲得控制後，能早日盡情地遨遊於天際，並重拾出遊的那份感動。」

(中時 )