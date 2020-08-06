觀光局長張錫聰今（6）日表示，觀光局升格為觀光署的組織法草案，將爭取本（8）月送到行政院，9月送到立法院新會期審議，力拼通過。張錫聰表示，目前擬定的觀光署組織法條文16條，執掌將因應當前觀光市場需要，新增「數位觀光發展」業務，成立專責國際行銷的行政法人，由觀光署督導，將可克服目前在國際宣傳上遇到的障礙、執行將更有彈性。

另外，張錫聰說，觀光署將成立「財團法人觀光研訓院」，負責產業培訓與政策研究。在風景區的管理上，現有11個國家風景區管理處，將思考整合為北部、中部、南部、東部、離島五個管理處，員額與經費也將思考精簡，並納入北中南東、離島五區的「觀光分署」所管轄，執行區域的觀光行銷、產業監理、地方整合等工作。

張錫聰提到，待立法院通過組織法後，2021年初將進一步將觀光署的人員編制規劃送到行政院審查，進而正式成立。至於員額，目前觀光局現有編制180人（不包含約聘僱及各風景區管理處人員），據規劃，未來觀光署編制期望可拉高至300人規模。

談及目前觀光署的升格諮詢小組，張錫聰表示，為了落實「觀光主流化」，在交通部長林佳龍的主導下，小組成員也納入了交通部路政司、航政司、郵電司，還有民航局、公路總局、台鐵、高鐵、中華郵政、中華電信、中華航空，將可讓各單位都能一同貢獻觀光署升格。

(工商 )