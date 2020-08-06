雲品國際旗下的宴會平台「君品Collection」營運動能大爆發，為提升平台能見度，雲品6日宣布君品Collection攜手全台最大場地平台「Pickone挑場地」設立專屬網頁，同時本月起又新增位於台北的JBs Diner、MAJI 集食行樂音樂庭園以及南港瓶蓋工廠等3個營業據點，使君品Collection據點高達49處，總體服務人數胃納量達1萬4,500人次，成為國內最大宴會場地供應平台。

雲品國際積極整合資源與平台宣傳，首次與新創公司「Pickone挑場地」合作，將平台功能整合並優化後，透過異業結盟來擴大品牌能見度，以強化風格精品婚禮專區為訴求，君品Collection正式進入 2.0階段，為新的婚禮趨勢做好準備。消費者可以直接在線上進行場地預約，還推出了一天一場地，看場地抽鑽石的活動。

君品Collection平台中的非傳統宴會場地今年接單逆勢成長，宴會訂單多落於今年第四季與2021年，總計還有超過250場宴會待辦理，可明顯觀察到風格宴會場地已取代現有傳統宴會，沉浸式宴會將成為新的婚宴趨勢。

君品Collection標榜結盟夥伴中有許多非傳統場地，具有獨特性與結合在地特色，往往打破消費者對制式宴會的想像，十分受到消費者歡迎，甚至還有戶外據點今年10月單月營業額將超過1,000萬元。

共享經濟風潮席捲全球，2014 年創立的 Pickone挑場地於台灣快速崛起，2016年成為台灣最大場地媒合平台後，營收已快速成長至每月數百萬新台幣規模，並已實現獲利，2020上半年雖受疫情影響，營收較去年同期仍然有50%的成長。Pickone 挑場地提供場地與空間擁有人刊登租借資訊，目前共有 1,000 個以上場地可供一般民眾選擇，不論是 10 人以下或 1000 人以上的活動，舉凡會議、派對、演講、靜態展覽、音樂表演、婚宴等需求，都可找到適合的場地。開站以來，共累計有數百萬次進站次數，20萬場活動透過 Pickone 舉辦，服務人數高達 10 萬人。

Pickone挑場地的共同創辦人張文馨表示，與君品Collection的合作添增了平台場地的多元與特殊性，希望能共同為消費者創造更棒的體驗，完成更多美好的活動。

路 雲品國際總經理丁原偉表示，現在消費者的消費過程中「客戶體驗」已經逐漸取代「性價比」，另外也有調查指出全球有 45%消費者願意把錢花在「體驗」、55%把錢花在「產品」，兩者比例幾乎各占一半，餐飲消費除了賣有形的「料理菜色」，無形的「體驗」也越來愈受重視。這也是君品collection與Pickone挑場地結合之後最大的利基。

為慶祝君品Collection2.0與Pickone挑場地結合後正式上線，將每天選出一處場地推出看場地促銷活動，每天預約看場地將可獲得紅酒一瓶與婚宴商品優惠禮券，還可現場參加抽GIA認證的30分鑽戒，共計抽出3顆，如在9月15日前下訂君品Collecrtion宴會活動，還可享有紅酒暢飲無限的超值優惠，而本次加入君品Collection的三處新場地，JBs Diner為天母知名網美餐廳，有著濃濃的峇里島風格，能夠辦理多種發表會或婚禮宴會， MAJI 集食行樂音樂庭園，則位於花博園區內，坐擁千坪綠色花園，還有純白的歐式大帳篷，精心打造出浪漫婚禮會場。

南港瓶蓋工廠原為台灣省菸酒公賣局瓶蓋工廠，現已改裝為北市青年文創基地，是目前台北市東區門戶計畫新地標，場地空間達128坪，不論是文青味十足的展覽活動，或是時下最流行的工業風宴會，都能在這個園區得到滿足。有了Pickone挑場地與新場地加入陣容後，未來雲品將能夠承攬更多性質的活動，提供更豐富多元的場地供消費者選擇。

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