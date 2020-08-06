新冠肺炎疫情在全球持續升溫，台灣不僅持續出現境外移入個案、更出現不明感染源的案例，造成民眾出現口罩搶購潮。掌管防疫物資「口罩國家隊」的經濟部部長王美花表示，目前每日有800萬片的徵用量，其餘會進入自由市場買賣與外銷，實名制會持續到年底，但如果因為防疫需求、台灣有需量、會提高徵用數量。

王美花指出，指揮中心已經宣布口罩實名制將會持續到年底，代表民眾每日自用的量是沒有問題的，目前從口罩國家隊徵用數量為每日800萬片，但每週外銷出去的量僅2000萬片，「大部分的生產量都留在國內」。

王美花轉述廠商說法，因為來自國內市場的新舊客戶很多，來自國內的需求會排擠到國外的訂單，「口罩都留在台灣」。他也強調國人不用擔心自用的部分，因為當初在口罩全徵用機制退場時就已經考慮過，如果有需要就會恢復原本「全數徵用」的情況，也就是每日約1350萬片，但目前還是維持800萬的徵用。

(工商 )