打造數位金融健全體質，永豐金證券加速推動營運數位優化，永豐金證券總經理江偉源表示，以標準化、集中化與無紙化為目標，從客戶端的使用服務及內部作業優化同步推展，運用金融科技加速數位改造，上半年已在數位開戶、存股平台、複委託獲得具體成績，下半年會在作業流程數位化工程取得成果，讓金融科技真正在永豐金證券落地接軌。

江偉源表示，流程再造計畫，含蓋前、中、後檯，包括開戶、交易、帳務、金流、會計，從流程梳理、斷點辨識、優化提案、到系統需求歸納，並落實由第一線同仁分享回饋，讓數位金融內化到日常工作中；目前除了已導入流程機器人RPA減少人工作業提升效率外，下半年將展開紙本作業電子化的推動，以及帳務系統升級。

永豐金證券在數位金融的推動表現積極，上半年推出多項創新服務受市場肯定，其中「大戶投」數位帳戶已成為券商新世代數位帳戶的代表性創新服務，目前已升級進化一次線上點選同時完成新開台股及複委託兩種帳戶，永豐金證券表示，快速開戶流程完全線上化，提升使用者介面操作易用性，只要三大步驟就完成綁定交割帳戶、填寫資料、簽署契約，比舊版節省1分30秒，吸引年輕投資群青睞。

看好存股成長動能， 永豐金證券7月開辦美股定期定股，使用者界介面、下單系統與帳務系統同時升級，成功打造「豐存股」台美股市雙市場數位智能存股平台，1股就能投資美股讓小資族能參與美股投資，更領先業界首創「美股存股帳戶追蹤績效管理」，投資人可以在美股存股帳戶進行買賣存股交易、清楚掌握投資明細、配息記錄，以及存股績效追蹤。

江偉源表示，數位平台的改造與持續升級，吸引年輕投資人明顯成長，包括數位開戶激增、複委託零售交易成長、存股筆數持續攀升，而投資人積極參與更激勵內部作業流程數位化進展加快進行，導入流程機器人RPA只是初階進度，下半年將加速作業流程數位化，在AI數據工具挖掘和分析發展上，以流程機器人（RPA）技術為基礎建設，持續朝向智慧自動化邁進，以達到作業標準化、集中化與無紙化為目標。

(中時 )