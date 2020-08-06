球評許維智2017年10月起，陸續在談話節目中，點名職棒選手蔣智賢花名在外，經常找女生到飯店「一起睡」，另名球評陳建名則暗指蔣可能打假球，蔣智賢不甘污蔑提起妨害名譽告訴，士林地院審理後，認為許的說法部分報紙及電視台已有刊登，有合理查證且言論攸關公共利益，判決無罪，可上訴。

球星蔣智賢提告，球評許維智涉嫌在三立54新觀點節目，說他常用交友軟體找女生約會，還到飯店一起睡覺，稱這10幾年來球員的風花雪月，「也都不是秘密了。」

另名球評陳建名則被控2017年11月時，在談話節目提到，中南部的組頭曾透過白手套找到蔣智賢，聽說有給錢請他放水，此事後來有傳開，蔣因此遭到冷凍，讓他沒機會打假球。

許、陳兩人後來遭士林地檢署起訴，士林地院開庭審理後，認為許的說法之前已有見諸媒體，他有進行相關查證，主觀上可確信為真，許的言論並為了詆毀蔣的名譽，判決無罪。

至於陳建名影射蔣的部分，因另名也遭影射打假球的陳鴻文，已有對陳提告，陳建名被依誹謗罪遭判3個月徒刑，全案已判決確定，基於同一事實，法依諭知免訴，均可上訴。

(中時 )