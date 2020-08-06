台鐵局今年的「五一勞動節暨模範勞工表揚大會」，因疫情延至今日舉辦，共選出68名模範勞工。台鐵局長張政源致詞時，除感謝大家堅守崗位、各司其職外，另也提及未來7大展望，包含修法爭取對鐵路資產的處分權、鐵路旅遊費率鬆綁、加速企業化組織改革、爭取待遇改善精進方案、打造鐵路旅遊等。

張政源說，一是推動珍珠串鍊計畫，把每座車站當作珍珠，千里鐵路當作項鍊，以TOD模式加速資產開發、健全財務結構，創造軌道經濟新奇蹟。

二是修改鐵路法，修法爭取台鐵對於鐵路資產開發的自主運用，並訂定專章讓鐵路旅遊費率更有彈性；三是加速企業化組織改革、爭取待遇改善精進方案。

四是持續加強台鐵安全跟營運設施改善、提供更優質服務；五是持續推動台鐵美學復興2.0，朝「車站美學、車廂改造、企業形象、文創商品」四個面向推動。

張政源說，第六是持續推動台鐵便當加盟跟授權，讓台鐵便當這塊精緻招牌能夠有更大突破，未來走向全台每個角落，也希望走向國際；第七是全力推動鐵路旅遊，2022為鐵道觀光年，台鐵勢必扮演關鍵性角色，未來不但要改造觀光列車，車站美學，包括軟硬體服務要一次到位，同時規畫打造屬於台灣豪華頂級寢台式列車。

交通部常務次長祁文中說，台鐵去年做了許多值得回顧的事，包含第四代票務系統上線，車站和車廂導入台鐵美學、將郵輪列車和旅遊元素結合；環島鐵路電氣化最後一段路預計年底完成，加上瓶頸路段多軌化，會拋棄過去很多限制，台鐵會有新的改變。

(中時 )