政府標案多選用「綠色評委」的適任性近日引發關注，台北故宮旋即針對評審李厚慶未依採購法做到利益迴避，5日經內部會議討論後決定將李厚慶自評委名單中解聘，由其妻白舒樺任職的三立所得標的「故宮南院品牌塑造整合行銷勞務採購案」案，也決定評選無效，終止合約，故宮表示，正在進行中的各採購案中，均已將李厚慶的評委職解聘。

國民黨文傳會4日指出現任中華文化總會副秘書長的李厚慶，自2017年迄今擔任200多件政府標案評委，導致許多業者表示只要看到評委名單，就知道得標者會是親綠廠商，對此故宮展開清查，並發現「故宮南院品牌塑造」案，李厚慶在評選前也簽過切結書聲明自己無利益迴避情形，然則並提出妻子白舒樺任職三立，故以未依「採購評選委員會審議規則」第14條第2款應利益迴避而予以解聘。

針對外界點名，為何採購案多選出李厚慶、羅瓊雅等「綠色評委」，故宮回應指出，採購案評委的產生是依「採購評選委員會組織準則」，由機關需求單位於公共工程委員會建置的政府電子採購網「評選委員會專家學者建議名單資料庫」中，選取合適的類科別，下載隨機產生的評選委員會專家學者建議名單，再由採購案核定人如院長、副院長、主管等圈選委員名單，未來是否迴避被點名的「綠色評委」，故宮則回應「正在評估中」。

對於立刻決定解聘李厚慶的開會討論過程，故宮表示「不便透露」，外界質疑未做到評選委員與廠商利益迴避的把關機制，故宮則回應指出特定廠商與特定委員的關係，機關也很難查清，因此還是回到採購法的通則，由評委簽立切結書以證明，若有違反的相關訊息或有檢舉，故宮便會清查處理。

目前「故宮南院品牌塑造整合行銷勞務採購案」因評選會委員出席人數不符規定，致使評選結果無效，後續將依採購法及合約相關規定辦理終止契約。

(旺報 )